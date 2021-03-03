شركات المنطقة تنضم للجهود العالمية لمعالجة النفايات البلاستيكية

المصدر: (دبي - وام)

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، الجهة الممثلة للقطاع في المنطقة، عن انضمام عدد من كبرى الشركات الإقليمية والمرتبطة بسلسلة القيمة لصناعة البلاستيك إلى مبادرة «عملية المسح الشامل» المعتمدة في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز أفضل ممارسات إدارة المخزون واحتواء حبيبات البلاستيك في عمليات معالجة الراتنجات البلاستيكية للوصول في النهاية إلى الحد كلياً من هدر وفقد الحبيبات والمسحوق والرقائق البلاستيكية .

وبادر عدد من الشركات الأعضاء في «جيبكا» بالتوقيع على بروتوكول «عملية المسح الشامل» بما يعكس التزامها الراسخ ببيئة نظيفة واعتماد أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن ومن بين هذه الشركات شركة صدارة للكيماويات وشركة إسكيم والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية «ناتبت» وشركة إنجينيا بوليمرز بالإضافة إلى شركة أسترا بوليمرز وشركة ألفرد تالكي وشركة المجدوعي اللوجستية.

وشهد إنتاج البلاستيك في الخليج العربي نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية ومن المتوقع أن يصل بحلول عام 2030 إلى 38.5 مليون طن بزيادة قدرها 14.3% عن المستويات الحالية.

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