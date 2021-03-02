إعمار العقارية وإعمار مولز تعلنان نية الاندماج

المصدر: دبي – البيان

أعلنت اليوم شركة إعمار العقارية وشركة إعمار مولز أن مجلس إدارة كل منهما صوت على تقديم توصية إلى مساهمي كل منهما بدمج كامل أسهم الشركتين. وحظي الاندماج المقترح بتأييد تام وتوصية أعضاء مجلس إدارة كل من إعمار العقارية وإعمار مولز (ممثلاً من خلال أعضائه المستقلين)، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة إعمار العقارية كأكبر شركة عقارية متكاملة ومتنوّعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن تبوؤ كل من إعمار العقارية وإعمار مولز مكانة استراتيجية تتيح اقتناص الفرص المتاحة في السوق وتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

وكجزء من الصفقة، سيتم إعادة تشكيل الأعمال الحالية لشركة إعمار مولز في شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية، على أن تواصل هذه الشركة التابعة تطوير وامتلاك محفظة متنوعة من مراكز التسوّق وأصول التجزئة المتميزة، مع استمرار إدراج إعمار العقارية في سوق دبي المالي.

ويوفر الاندماج قيمة مقترحة مقنعة لمساهمي كل من إعمار العقارية وإعمار مولز، ومن المتوقع أن يحقق الفوائد التالية:

- ترسيخ مكانة إعمار العقارية بصفتها أكبر شركة عقارية متكاملة ومتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- تعزيز الأداء المالي والتشغيلي لشركة إعمار العقارية من خلال الدمج الكامل (بنسبة 100%) لأرباح إعمار مولز وتدفقاتها النقدية، والحد من التقلبات من خلال زيادة نسبة الأرباح المحققة من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة.

- دمج إعمار مولز بالكامل في إعمار العقارية لتشكل جزءاً من مجموعة أكبر بكثير وأكثر تنوعاً، مع إعادة تشكيل شركة إعمار مولز لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل، والتي ستستمر في تطوير وامتلاك مجموعة متنوعة من مراكز التسوق وأصول التجزئة المتميزة، بحيث تكون غالبية أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك مولّدة داخل إمارة دبي.

- تحسين أرباح مساهمي إعمار مولز بشكل ملحوظ من خلال تحقيق زيادة ملحوظة في أرباح السهم بعد إتمام الصفقة مباشرةً والاستفادة من إمكانات النمو طويلة المدى الخاصة بشركة إعمار العقارية.

- تعزيز الوضع المالي القوي لشركة إعمار العقارية التي تستخدم نسبه متحفظة للقروض مع تعزيز المرونة المالية للمجموعة المندمجة وتعزيز الوضع الائتماني لشركة إعمار العقارية.

- حماية القوة الائتمانية لشركة إعمار مولز مع توقّع حدوث تأثير محايد على تصنيفاتها الائتمانية الحالية نتيجة الصفقة.

- تبسيط الهيكل التنظيمي لشركة إعمار العقارية وتعزيز المرونة العامة والتوافق الاستراتيجي للمجموعة الموحدة عبر شركاتها الرئيسية.

- تعزيز مكانة إعمار العقارية في أسواق المال الإقليمية وزيادة سيولة أسهمها في سوق دبي المالي، مع الحفاظ على إدراجها في مؤشرات الأسهم الدولية.

ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تعزيز مكانة المجموعة المندمجة بصفتها شركة عقارية وطنية رائدة، وأن يسهم في مواصلة التطوير المستمر لدبي، لما له من دور جوهري في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة دبي والدولة عموماً.

وسيتم تنفيذ الصفقة المقترحة كاندماج قانوني عن طريق تبادل الأسهم، حيث سيحصل مساهمو إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم إعمار العقارية مقابل كل سهم من أسهم إعمار مولز، بما يمثّل علاوة بنسبة 7.1% على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 مارس 2021، وهو آخر يوم تداول قبل هذا الإعلان، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط الأسعار المرجح بحجم التداول خلال الشهر الماضي حتى 1 مارس الجاري.

ويخضع الاندماج لعدد من الشروط، بما فيها موافقة مساهمي كل من إعمار العقارية وإعمار مولز.

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