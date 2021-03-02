شراكة بين «مكافآت أدنوك» و«بسمات اتصالات»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت «أدنوك للتوزيع» أمس إضافة المزيد من المزايا لأعضاء برنامج الولاء الخاص بالشركة، مكافآت أدنوك، من خلال شراكة جديدة مع برنامج مكافآت بسمات التابع لشركة اتصالات، حيث يستطيع أعضاء البرنامجين تبادل النقاط بينهما لتحقيق أقصى استفادة من عضويتهم.

ووفقاً للشراكة الجديدة، يستطيع أعضاء برنامج مكافآت أدنوك استبدال 15 نقطة مكافآت أدنوك مقابل نقطة بسمات واحدة باستخدام تطبيق أدنوك للتوزيع. ويستطيع أعضاء برنامج بسمات استبدال نقطة بسمات واحدة مقابل ست نقاط مكافآت أدنوك باستخدام تطبيق بسمات.

وبالإضافة إلى إمكانية استبدال النقاط، يستطيع العملاء الاستفادة من العروض المتاحة والخصومات التي يوفرها البرنامجان، إضافة إلى العديد من العروض الحصرية المقدمة من الشركاء والتي تتضمن عروض «اشتري واحداً واحصل على الثاني مجاناً»، بالإضافة إلى خصومات تصل حتى 50 % من العديد من العلامات التجارية الرائدة في الإمارات في مجالات الترفيه والصحة والمطاعم وغيرها.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: لقد نجح برنامج مكافآت أدنوك في أن يكون أول برنامج ولاء يقوم على نظام جمع النقاط لموزع وقود في الدولة، حيث حقق البرنامج إنجازاً كبيراً في شهر ديسمبر من العام الماضي عندما تخطى عدد مشتركيه عتبة المليون عضو.

وأضاف أنه في ما يخص الشراكة الجديدة مع برنامج بسمات: إن شراكتنا مع برامج الولاء الرائدة كبرنامج بسمات يؤكد التزامنا بتقديم الأفضل، وحرصنا على تقديم أعلى درجة من الفائدة لأعضاء برنامج مكافآت أدنوك.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات: يتيح برنامج مكافآت أدنوك لمشتركي برامج بسمات ومكافآت أدنوك تحقيق الاستفادة المثلى من عضويتهم. نحن نسعى دوماً لتقديم أعلى قيمة لعملائنا في اتصالات من خلال تعزيز الاستفادة من الشراكات الناجحة وتقديم خدمات مبتكرة.

ومن خلال مخطط تبادل المكافآت يستطيع أعضاء برنامج بسمات إضافة عضويات برامج الولاء الأخرى إلى التطبيق المتاح على هاتفهم المحمول، ومتابعة نشاط نقاط الولاء الخاصة بهم بشكل مباشر، وتبادل النقاط مع أي برنامج ولاء آخر ضمن شبكة تبادل الولاء، والاستفادة من عروض استبدال النقاط المتاحة.

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