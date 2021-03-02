«أبتاون تاور» يقطع 50% من طريقه لبلوغ ارتفاع 340 متراً

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

يواصل برج أبتاون تاور، الذي يشكِّل المرحلة الأولى من مشروع «أبتاون دبي» مسيرته قاطعاً نصف المسافة وصولاً إلى 340 متراً، وسيضم 188 غرفة وجناحاً فاخراً ومطاعم حصرية ومرافق مؤتمرات شاملة ومكاتب من الدرجة الأولى بمساحات عالية الكفاءة و229 وحدة سكنية ذات تصميم فريد.

وبناءً على استراتيجية البناء الذكية والمستدامة، سيكون البرج متوافقاً مع التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وسيحتضن مركز أعمال فائق التطور لمركز دبي للسلع المتعددة.

ومُنحت مؤخراً شركة إنتيريرز العالمية امتياز تجهيز الوحدات الفندقية والسكنية التابعة لعلامات تجارية.

وتجاوز البرج ارتفاع 153 متراً، عند الطابق 32 نهاية العام الماضي 2020، محرزاً تقدماً كبيراً في عمليات البرج مع اكتمال بنية المساحات المكتبية، في حين ستشتمل المرحلة التالية من الإنشاءات استكمال بنية المساحات الفندقية.

كما بدأ العمل على إتمام الواجهات حتى الطابق 14، وتستمر أعمال التشطيب الداخلي، وكذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية وغيرها.

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