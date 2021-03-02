51 منشأة صناعية حيّز الإنتاج في أبوظبي 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في أبوظبي، للعام الماضي، الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن وصول العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية الجديدة التي دخلت حيّز الإنتاج في الإمارة خلال 2020 إلى 51 منشأة، منها 35 منشأة في أبوظبي، و11 في منطقة العين، و5 منشآت في الظفرة، بإجمالي قيمة استثمارية 3.907 مليارات درهم.

وتضمن التقرير بيانات المنشآت الصناعية المسجلة في أبوظبي، سواء تلك التي ما زالت قيد الإنشاء أو التي دخلت حيّز الإنتاج.

حيث أشار التقرير إلى منشآت الصناعات المعدنية الجديدة التي دخلت حيّز الإنتاج في الإمارة العام الماضي شكلت 23.5% من إجمالي الصناعات الجديدة في 2020 بمجموع 11 منشأة، تلتها صناعة المعدات والآلات بحوالي 8 منشآت، و6 منشآت للصناعات الغذائية والكيميائية، و5 منشآت صناعات إنشائية وزجاجية، ومنشأتين لكل من الصناعات الإلكترونية والكهربائية وصناعات الطاقة والاستدامة، ومنشأة واحدة لكل من صناعات المنسوجات والملابس والجلود وصناعة الأخشاب والورق، و6 منشآت صناعات عامة.

تعزيز

وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية من خلال العمل على توفير حزمة من الحوافز والممكنات التنافسية في القطاع.

وأشار إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال 2020 بلغ 6.3%، فيما سجل القطاع مساهمة بنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال نفس الفترة.

وقال إنه رغم تداعيات جائحة «كوفيد 19» التي أثّرت على اقتصادات واستثمارات دول العالم، إلا أن ما سجلته الإمارة من استثمارات جديدة في القطاع الصناعي يعكس مدى ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في أبوظبي بفضل ما تتمتع به من مميزات ومحفزات عديدة تجعل منها مركزاً لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة.

ركيزة

وأوضح الشرفاء أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة مهمة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً مهماً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي.

وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة، بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية التي تم تسجيلها في أبوظبي خلال 2020 حوالي 283 رخصة صناعية، موزعة على 171 رخصة روّاد الصناعة، و61 رخصة قيد الإنشاء، و51 رخصة دخلت حيّز الإنتاج، ليصل بذلك إجمالي الرخص الصناعية المسجلة في الإمارة إلى 1694 رخصة، موزعة على 839 منشأة حيّز الإنتاج، و546 قيد الإنشاء، و309 رخص روّاد الصناعة.

إجمالي

وأظهر التقرير أن إجمالي القيمة الاستثمارية للمنشآت الصناعية في الإمارة حالتي «قيد الإنشاء وحيّز الإنتاج» بلغ حتى نهاية 2020 أكثر من 553 ملياراً بواقع 362 ملياراً لإجمالي 839 منشأة صناعية حيّز الإنتاج، و181 ملياراً لحوالي 546 منشأة صناعية قيد الإنشاء.

وأفاد بأن الصناعات الكيميائية تشكّل أعلى قيمة استثمارية في أبوظبي بقيمة 211 ملياراً، تليها صناعات الطاقة والاستدامة بقيمة 202 مليار، ثم صناعات إنشائية وزجاجية بـ 44 ملياراً، وصناعة المعدات والآلات 10 مليارات، والصناعات الغذائية 8 مليارات، تليها الصناعات الأخرى بقيمة تتراوح بين مليار درهم و6 مليارات.

كما أطلق مكتب تنمية الصناعة عدداً من المبادرات الداعمة للمستثمرين الصناعيين والمحفّزة للقطاع الصناعي، بما يحقق استمرارية الأعمال وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي ساهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

معاملات

وحسب التقرير، فإن حركة معاملات إجراءات التراخيص الصناعية المنجزة خلال 2020، بلغت 29 ألفاً، و250 معاملة إعفاء جمركي، و3582 معاملة لتعديلات فنية على الرخصة، و704 معاملات لتجديد رخصة صناعية حيّز الإنتاج، و171 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة، و147 معاملة تعديلات إدارية، و73 لمعاملات الدفع، و29 معاملة إلغاء رخصة.

ونفّذ المكتب في مجال الرقابة الصناعية والمتابعة الميدانية، 903 زيارات ميدانية في 2020، شملت 638 زيارة دورية لمتابعة التزام المنشآت الصناعية بمتطلبات الترخيص الصناعي، و104 زيارات لغرض التعديل الفني على النشاط الصناعي المرخص، إضافة إلى 161 زيارة لمتابعة تطبيق معايير الإنتاج الصناعي الآمن، كما تم توجيه 7 إنذارات لمنشآت صناعية بغرض تصحيح أوضاعها

مبادرات

وأصدر مكتب تنمية الصناعة عدداً من المبادرات الداعمة للمستثمرين الصناعيين والمحفزة للقطاع الصناعي، بما يحقق استمرارية الأعمال وتعزيز تنافسيته، من أهمها مبادرة تحديد مجالات الاستثمار الصناعي، التي تحقّق الاكتفاء الذاتي المحلي، والتي شملت 17 مجالاً استثمارياً للصناعات الغذائية، و23 مجالاً استثمارياً جديداً في الصناعات الطبية، و22 مجالاً في الصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة.

كما نفذ المكتب مبادرة تحسين جودة المنتجات الصناعية باستحداث وتحديث لمواصفات فنية أو لبرامج مطابقة لعدد 6 منتجات صناعية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، شملت منتجات الأسمنت المعبأ في أكياس، والبلاط المتشابك، والأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، ومعقمات الأسطح، والكمامات، والمحوّلات الكهربائية.

وشملت المبادرات إصدار المكتب للأدلة الإرشادية الداعمة لاستمرارية الإنتاج الصناعي أثناء فترة «كوفيد 19»، الذي يعطي التوجيهات والإرشادات للمنشآت الصناعية للمواءمة السريعة مع المتطلبات والاشتراطات الجديدة، وإدارة العمليات التصنيعية بشكل سلس، بما يقلّل الأضرار الناجمة عن الجائحة.

ربط إلكتروني

وفعّل مكتب تنمية الصناعة بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني وفريق «حصّنتك» مبادرة الربط الإلكتروني مع نظام «حصّنتك» للإنذار الذكي عبر ربط 417 منشأة صناعية بالنظام وتركيب 508 أجهزة نظام في المنشآت الصناعية.

وقام بتنفيذ مبادرة تحسين البيئة التمويلية للقطاع الصناعي في أبوظبي عبر توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات والشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف رفع زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونمو القطاع الصناعي، ولرفع نسبة الصادرات المحلية ودعمها تم توقيع اتفاقية مع شركة «الاتحاد» لائتمان الصادرات.

وبهدف تسهيل وصول المصانع والشركات المحلية لمصادر التمويل وتعزيز المناخ التمويلي للإمارة، تم التوقيع مع 10 بنوك هي: «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الإمارات الإسلامي»، و«المشرق»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الفجيرة»، و«الإمارات للتنمية»، و«الاستثمار».

مواصفات

وأصدر المكتب سياسة استخدام المواصفات لتشجيع المنتجات المحلية في أبوظبي من خلال استخدام المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية المحلية، وتحديد مجموعة من المنتجات الصناعية المحلية في القطاعات الصناعية المهمة، وتحديد المواصفات اللازمة لها من خلال شهادات جودة معتمدة بهدف حماية المنتجات الوطنية الإماراتية.

وتم إعداد سياسة تهدف إلى تحديد المنتجات الصناعية الحيوية والأساسية، والمنشآت ذات الصلة وطاقتها الإنتاجية، لتغطية السوق المحلية، وتحليل الفجوات الخاصة بالمنتجات الأساسية المصنعة محلياً، التي يتم استيرادها من الخارج، من خلال أنواعها ومستويات الجودة والحصة السوقية الحالية لهذه المواد.

كما تم إعداد سياسة تهدف إلى تفعيل دور مكتب تنمية الصناعة في عملية اقتراح تخصيص الأراضي الصناعية الجديدة، والأنشطة الصناعية المحددة لها في الإمارة، وتقسيم الأراضي للمستثمرين بشكل مرن ومتناسب مع احتياجات المستثمرين ومتطلبات القطاع الصناعي، بما يتواءم مع الاستراتيجية الصناعية، بالإضافة إلى إعداد سياسة أخرى تهدف إلى وضع آلية لمساعدة المشروعات الصناعية المتعثّرة في الإمارة، من خلال التنسيق مع المطوّرين والبنوك والجهات الحكومية الأخرى.

لائحة

وقام مكتب تنمية الصناعة خلال 2020 بإعداد لائحة تنظيمية تهدف إلى تنظيم وتطوير وتشغيل وإدارة العمليات والإجراءات الخاصة بالرقابة الصناعية وفقاً لرؤية أبوظبي، استناداً إلى القوانين والأنظمة المتبعة، لتحقيق أفضل النتائج المرجوّة.

كما أطلق مبادرة تعزيز مفاهيم الاستدامة في القطاع الصناعي من خلال إعداد دليل الاستدامة كوثيقة مرجعية للجهة الصناعية، لتبّني وتغيير الممارسات للوصول إلى التصنيع المستدام شمل تحسين آلية استهلاك الكهرباء والماء وإدارة النفايات الصناعية وتحسين البصمة الكربونية، فيما قام بتنفيذ مبادرة رصد وإدارة المواد ذات الاهتمام الأمني المستخدمة في القطاع الصناعي عبر تقييم وتسجيل عدد 381 منشأة صناعية ضمن منظموه إدارة المواد الخطرة في الإمارة.

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