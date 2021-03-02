منطقة عجمان الحرة توظف الابتكار في استراتيجياتها ومنهجيات عملها

المصدر: عجمان - البيان

تواصل منطقة عجمان الحرة توظيف الابتكار في استراتيجياتها الخاصة بالتحول الرقمي ومبادراتها لتعزيز نمو قطاع التكنولوجيا ودعم الشركات المبتكرة ضمن مجتمع الأعمال.

وقد انعكس ذلك في مبادرات وفعاليات المنطقة الحرة خلال «أسبوع الإمارات تبتكر 2021»، الذي يكتسب أهمية خاصة كونه يستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير المبادرات المستقبلية، بالتزامن مع دخول الإمارات حقبة جديدة من التميّز في ظل الاستعدادات الجارية للسنوات الخمسين المقبلة.

جاء ذلك خلال سلسلة من الندوات الافتراضية حول مواضيع متنوعة وبالتعاون مع شركاء من مختلف القطاعات إلى جانب ورش افتراضية داخلية لمشاركة المعرفة من قبل موظفي المنطقة. وأوضح المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة أن «أسبوع الإمارات تبتكر 2021» هو فعالية مهمة تُترجم الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في جعل الابتكار ثقافةً مُجتمعية ومؤسسية راسخة.

مؤكداً التزام المنطقة بانتهاج الابتكار أسلوباً للإدارة وبإرساء الدعائم المتينة للابتكار والإبداع والتميز بسواعد الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة المؤهلة لدفع عجلة التقدم والتطور، وذلك باستخدام أحدث الابتكارات المتقدّمة وتوظيفها في خدمة مسيرة الاستعداد للخمسين ووضع الإمارات في موقع الصدارة العالمية بحلول 2071.

وأضاف: شكَّلت فعاليات وأنشطة «أسبوع الإمارات تبتكر» منصات تفاعلية مهمة لتشجيع تبادل الأفكار الاستشرافية وإثراء المعرفة ونشر أفضل الممارسات الداعمة لتوظيف الابتكار في استشراف المُستقبل الذي نصبو إليه. ونؤمن من جانبنا بأهمية الابتكار كأولوية قصوى لمواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز تنافسية ومرونة وقدرة الاقتصاد الوطني على ضمان استمرارية واستدامة التنمية للأجيال القادمة.

وتضمنت الفعاليات والأنشطة التي نظمتها منطقة عجمان الحرة «المُلتقى الابتكاري» والذي شهد حضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة، وتخلله عرض لابتكارات ومجموعة من التطبيقات الابتكارية في مُختلف المجالات. كما دشنت المنطقة الحرة روبوتاً مخصصاً لتقديم الدعم والإرشاد للمتعاملين والزائرين، حيث أطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي اسم «غيث» على هذا الروبوت المتطور.

وأقامت المنطقة الحرة عدداً من الجلسات والمُلتقيات التفاعلية، أبرزها جلسة بعنوان «التفكير التصميمي في تطوير الخدمات»، و«توظيف مهارات الابتكار في استشراف المستقبل»، و«الابتكار في الأزمات»، والحلقة النقاشية التفاعلية «كيف يشكل الابتكار مستقبل المناطق الحرة» بمشاركة خبراء وشخصيات ريادية من «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» و«بوتنشل.كوم»، إلى جانب الجلسة الحوارية تحت عنوان «الابتكار المؤسسي» بالتعاون مع «لويدز ريجستر»، وحلقة حوارية نقاشية أقيمت بالتعاون مع «هوليستيك إنتربرايز» التي استهدفت المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال. وفي إطار التعاون بين منطقة عجمان الحرة ودائرة البلدية والتخطيط استقبل الروبوت «غيث» زوار الحي التراثي في عجمان، وقدَّم لأفراد المُجتمع نبذة عن منطقة عجمان الحرة.

وأطلقت منطقة عجمان الحرة أيضاً على هامش «الإمارات تبتكر 2021» تحدي الأفكار المبتكرة الموجه لتحفيز وتشجيع موظفيها والمستثمرين والشركات العاملة لديها على طرح أفكار إبداعية جديدة من شأنها المساهمة في رسم ملامح مستقبل المشهد الاستثماري. وتأتي هذه الأجندة الحافلة ترجمةً للتوجه المستقبلي للمنطقة الحرة كبيئة أعمال جاذبة للابتكارات والتكنولوجيا.

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