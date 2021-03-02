نظام «مير» الروسي و«نتورك إنترناشيونال» يوقعان اتفاقية لتعزيز قبول المدفوعات غير النقدية

المصدر: دبي- البيان

وقع نظام المدفوعات الروسي «مير» و«نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية لقبول مدفوعات بطاقات «مير» في الإمارات.

وفي أعقاب استكمال أول عملية مدفوعات باستخدام بطاقة «مير» بنجاح مؤخراً في إحدى المؤسسات التجارية بالإمارات، ستقوم «نتورك إنترناشيونال» قريباً بربط أجهزة نقاط البيع التابعة لشركائها التجاريين لتمكينهم من قبول عمليات الدفع باستخدام بطاقات «مير» على نطاق أوسع في الدولة.

ويمثل هذا التعاون خطوة بالغة الأهمية لقطاع التجزئة في الدولة، حيث سيتيح لآلاف المتسوقين القادمين من روسيا الاتحادية الاستفادة من خدمات المدفوعات السلسة بفضل بنية المدفوعات التحتية الموثوقة التي توفرها «نتورك إنترناشيونال» باعتبارها أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فوفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، استقبلت دولة الإمارات نحو 728 ألف زائر من روسياً في عام 2019؛ وتشير بيانات «نتورك إنترناشيونال» إلى أن معظم المدفوعات التي أجراها المتسوقون الروس كانت في قطاعي الضيافة المحلي والسفر.

ويأتي الإعلان عن الشراكة الجديدة في إطار الاستراتيجية المتواصلة التي تنتهجها «نتورك إنترناشيونال» لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في أنحاء الإمارات. فمنذ تأسيسها، ساهمت الشركة بدور محوري في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية ودعم التجار في الإمارات عبر تعاونها مع أبرز منظومات وشركاء المدفوعات الدوليين.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال»: الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لنا في نتورك إنترناشيونال، إذ تأتي في إطار التزامنا المتواصل بتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في المنطقة. ويسعدنا مواصلة دعم شركائنا في قطاع التجزئة بدولة الإمارات ممن يتطلعون إلى استقطاب المزيد من المتسوقين الروس عبر قبول مدفوعات بطاقات مير بسهولة من خلال شبكة نقاط البيع التابعة لنا.

وقال فلاديمير كومليف، الرئيس التنفيذي لنظام «مير» للمدفوعات: الإمارات واحدة من أبرز الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين الروس، ويقصدها سنوياً مئات الآلاف لأغراض السياحة والعمل. ونهدف من خلال شراكتنا مع «نتورك إنترناشيونال» إلى دعم حاملي بطاقات «مير» عبر تمكينهم من استخدام بطاقاتهم في الإمارات بمنتهى السهولة.

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