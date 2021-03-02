33 مليون دولار قيمة صفقات الشركات البرازيلية في «جلفود 2021»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وكالة ترويج التجارة والاستثمار للحكومة البرازيلية «أبيكس- برازيل» أن الشركات البرازيلية عقدت صفقات تجارية، بقيمة إجمالية بلغت 33.2 مليون دولار خلال مشاركتها في معرض «جلفود 2021» الذي اختتم مؤخراً في دبي. وشاركت نحو 50 شركة برازيلية في معرض «جلفود 2021»، أضخم معرض متخصص بصناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سيرجيو سيغوفيا، رئيس وكالة «أبيكس- برازيل»: حققت الشركات البرازيلية نجاحاً كبيراً في المعرض، من خلال تنويع أسواقها في المنطقة وكسب مزيد من المشترين. ومثلت إقامة معرض «جلفود» بشكل حضوري خطوة جريئة لاستئناف الفعاليات التجارية الدولية الكبرى، ويتيح تنظيمه في دبي إمكانية التواصل مع شركاء تجاريين جدد، حيث تتمتع دبي بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وهي مركز لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن «جلفود» قدم وجهات نظر متعددة لرجال الأعمال البرازيليين حول استئناف قائمة المعارض الدولية، وتجسدت أهمية المعرض في تأكيد الثقة الكبيرة، التي يوليها العالم لدولة البرازيل في ما يتعلق بأمنه الغذائي، في ظل ظروف الوباء الحالية، وهو ما يسلط الضوء على الدور البارز للبرازيل في خضم الجائحة.

وقالت «أبيكس- برازيل»: إن التنويع التدريجي لاقتصاد الإمارات ساعد أيضاً على نمو الأعمال بسلاسة، مع تقليل تأثرها بتقلبات أسعار النفط بالمقارنة مع بلدان خليجية أخرى، ما يمنح المزيد من الأمان للشركات البرازيلية المتخصصة بالتصدير والتجارة لاتخاذ الإمارات مقراً لأنشطتها. وللوكالة مكتب خاص في دبي، للاستفادة من الفرص، وتعزيز توسيع حضور الشركات البرازيلية.

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