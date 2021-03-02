مجموعة «دولفين مارين» تتوسع في جيبوتي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت مجموعة «دولفين مارين» لمعدات وخدمات السلامة البحرية، مركزها الجديد في جيبوتي بعد النجاح الكبير الذي حققته في أسواق كل من الإمارات ومصر.

وتم تحقيق هذا الإنجاز رغم التحديات المصاحبة لجائحة فيروس «كوفيد 19»، التي أثرت على القطاع البحري على مستوى العالم، وأسهمت في حدوث تباطؤ اقتصادي في الفترة الماضية.

والمركز الجديد محطة خدمات شاملة لفحص أجهزة الإنقاذ، وتزويد المعدات الخاصة بالسلامة، وأنظمة مكافحة الحرائق في السفن والقوارب من كبرى العلامات التجارية، فضلاً عن تقديم خدمات الإصلاح والصيانة، واستبدال الأجزاء التالفة. كما يقدم المركز خدمات إضافية؛ تشمل توفير أجهزة الإنعاش، وأنظمة الأكسجين الطبي، وفحص أنظمة مكافحة الحرائق بالرغوة.

وقال المهندس حسين الباجوري، المدير التنفيذي لمجموعة دولفين مارين: خصصنا استثمارات كبرى لتوفير أفضل خدمات فحص أجهزة الإنقاذ، ومعدات السلامة، ومكافحة الحرائق الموجودة على متن السفن والقوارب. وساعدنا هذا النهج على مواصلة النمو. ونحرص على استكمال هذا التوسع رغم التحديات المرتبطة بجائحة «كوفيد 19».

وتتضمن خدمات أجهزة ومعدات الإنقاذ التي توفرها «دولفين مارين»: فحص قوارب النجاة، وقوارب الإنقاذ، والرافعات وأذرعها، وبدلات الغطس، ومعدات الإنقاذ، وسترات النجاة، وأنظمة الأكسجين الطبي. أما فيما يتعلق بمعدات السلامة، يجري فريق الخبراء في الشركة أعمال الصيانة والإصلاح لأجهزة التنفس، وأجهزة التنفس في حالات الطوارئ، وأسطوانات غاز التنفس، وملابس رجال الإطفاء.

إضافة إلى اختبار جودة الهواء من خلال تحليل ضواغط غاز التنفس. كما تقدم الشركة خدمات فحص وتنفيذ أعمال صيانة معدات الإطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون عبر اختبار أنظمة الضغط المرتفع وأنظمة الضغط المنخفض، وفحص أنظمة المطابخ، وأنظمة إخماد الحرائق بالمواد الكيميائية الرطبة، وأنظمة إطفاء خزانات الطلاء، وأنظمة الرغوة، وغير ذلك من الخدمات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز