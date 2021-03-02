مجموعة ألف تطلق مشروع «الممشى إيدج» بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت مجموعة ألف للتطوير العقاري في الشارقة إطلاق «الممشى إيدج»، الذي يشكل أحدث إصدارات المرحلة الأولى في مشروع «الممشى»، في وحدات سكنية من غرفة نوم واحدة. وتقدم مجموعة ألف عرضاً حصرياً ولفترة محدودة للتملّك في «الممشى إيدج» بدون دفعة أولى، وبأقل من 1% أقساط شهرية.

ويضم «الممشى إيدج» الذي تم إطلاقه تحت شعار «بيتك بأسلوبك» 159 وحدة سكنية بـ 6 تصاميم متنوعة. ويتمتع بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، بالقرب من مطار الشارقة الدولي، والمدينة الجامعية، ومجمّع المدارس والعديد من الوجهات المميزة والمنشآت الحيوية النابضة بالحياة في إمارة الشارقة.

وأوضحت مجموعة ألف أن «الممشى إيدج» يُشكّل إضافة نوعية لمشروع الممشى، وقد جاء هذا الإطلاق نتيجة للنجاح الذي حققه المشروع في إمارة الشارقة، ونظراً لانتعاش السوق وزيادة الطلب على الوحدات السكنية في المشروع.

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