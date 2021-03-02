«إتش اس بي سي» يعيّن محمد المرزوقي رئيساً للخدمات المصرفية العالمية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك إتش إس بي سي HSBC تعيين محمد المرزوقي لتولي منصب رئيس الخدمات المصرفية العالمية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية المحلية.

ويأتي هذا المنصب الوظيفي الذي تم إنشاؤه أخيراً ضمن بنك HSBC ليعكس مدى طموح البنك لتنمية أعماله في الإمارات وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مما يعزز مكانته في المنطقة. وشغل محمد سابقاً منصب رئيس التغطية الائتمانية لإمارة أبوظبي ضمن إدارة الخدمات المصرفية العالمية لدى HSBC.

ومن الناحية الإدارية، سيعمل المرزوقي تحت إدارة عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط وجاريث توماس، رئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقال عبد الفتاح شرف: لطالما كان محمد المرزوقي يمثل قوةً دافعةً في تحقيق النجاح لأعمال بنك HSBC الإمارات في مجال الخدمات المصرفية العالمية لسنوات عدة. وتعيينه لا يؤكد على مدى التزام HSBC بتطوير المهارات الإماراتية فحسب بل على استمرار البنك بتوسيع دعمه للخطط طويلة الأجل لأكبر شريحة من عملائنا في دولة الإمارات، ومساعدتهم على تحقيق الازدهار بشكل مستدام لعقود مقبلة.

وقال محمد المرزوقي: فخور للغاية بتولي قيادة أعمال الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC في الإمارات في مثل هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة. ومن أهم أولوياتي في هذا المنصب هي ضمان استمرارنا بالعمل بخطى سريعة لتوفير الخدمات للعملاء وربطهم برؤوس الأموال والخبرة التي ستدعم مراحل نموهم في المرحلة المقبلة.

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