تعاونية الاتحاد تخفّض سعر 50 ألف سلعة بنسب تصل لغاية 90%

المصدر: دبي - البيان

أطلقت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة حملة تخفيضات تمتد على مدار العام الجاري تصل فيها نسب الخصومات إلى 90% على أكثر من 50 ألف منتج تحت مسمى "القصة ذكية" حيث رصدت لها 174 مليون درهم كتخفيضات، ويأتي ذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية لتنفيذ برامج تسوق جذابة، وذات قيمة عالية تعود بالنفع على أفراد المجتمع، إضافة إلى دعمهم بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وتعقيباً على ذلك قال سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد" أطلقت التعاونية أضخم حملة تخفيضات على مستوى الدولة لقطاع التجزئة الاستهلاكية تمتد على مدى العام الجاري 2021، موضحاً أن حملة " القصة ذكية" امتازت بالذكاء كونها راعت مصالح المتسوقين والموردين إلى جانب المستثمرين والمزارعين والمصنعين حرصاً من التعاونية على الاستمرار في تخفيف الأعباء المادية على الحلقة الاقتصادية في الدولة في ظل جائحة كورونا، إلى جانب توفير أفضل المنتجات من الناحية الصحية وبأسعار تنافسية، حيث أن التعاونية تحرص على تفعيل حس المسؤولية الاقتصادية والمجتمعية وتضمينها بأهدافها الاستراتيجية لتقديم نموذج وطني اقتصادي مشرق على مستوى المنطقة".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن" إطلاق مسمى " القصة ذكية " على الحملة جاء أيضاً لكونها تشمل عدداً كبيراً جداً من المنتجات الصحية والعضوية، والغذائية وغير الغذائية، إضافة لتركيزها على المنتجات والصناعات الوطنية، بما يسهم في دعمها وتوفير منتجات تلبي التنوع الثقافي لقاطني الدولة دون أن تتأثر عاداتهم الشرائية، واستمرار العروض الترويجية على مدار العام سيتيح للمستهلكين إمكانية التسوق بأريحية تامة، مشيراً إلى أنه من أهم سمات الحملة توفر كميات كبير من المنتجات خلال الحملة لتلبي حاجة وطلب المستهلكين، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وتجنب التزاحم لطول مدة الحملة وتوفر المنتجات، حيث أن التعاونية تركز في كافة حملاتها على الكمية، المدة، السعر والجودة/النوعية" .

وأضاف" نفذت التعاونية 101 حملة تخفيضات حتى نهاية عام 2020، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن التعاونية استمرت بتقديم أسعار تنافسية من خلال الاستمرار في العروض الترويجية والخصومات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات الرقابية في الدولة، مبيناً أن ذلك يأتي تعزيزاً للهدف الرئيس من إنشاء التعاونيات الذي يرمي للإسهام في بناء اقتصاد مستدام وفق رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة".

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