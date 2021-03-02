«يوغوف»: دبي تتصدّر وجهات المسافرين في 2021

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تصدرت دبي وجهات الراغبين بالسفر في 2021، وفقاً لنتائج استبيان عالمي حديث أجرته شركة «يوغوف» البريطانية، بالتعاون مع هيئة السياحة في تايلاند.

وحصلت دبي على المركز الأول في نتائج الاستبيان كأكثر وجهة حظيت بعمليات بحث من جانب المشاركين في الاستبيان، وأيضاً أكثر وجهة يرغب المشاركون بالسفر إليها خلال العام الجاري.ونالت دبي نسبة 49% من تفضيلات المشاركين، ثم مراكش بنسبة 27% وبانكوك بنسبة 25%.

وأجرت «يوغوف» الاستبيان على عينة قوامها 4127 من مختلف أنحاء العالم، بُغية رصد التفضيلات حال انتهاء الأزمة الناجمة عن تفشي الجائحة. وأبدى 75% من المشاركين رغبتهم بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» إذا فُرض عليهم ذلك من جانب الوجهات السياحية التي سيسافرون إليها. وأعرب 41% عن رفضهم الخضوع لإجراءات حجر صحي إلزامي في الوجهات التي سيسافرون إليها، فيما أبدى 52% تقبلهم للخضوع للحجر ولكن لمدة لا تتجاوز 5 أيام فقط.

وأفاد 62% رغبتهم بإلغاء خطط السفر إذا أجبرتهم الوجهات على الخضوع للحجر لمدة تصل إلى 14 يوماً، فيما أبدى 26% منهم استعدادهم للسفر حتى في ظل شرط الحجر لهذه المدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز