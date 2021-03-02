1313 حساباً جديداً في سوق دبي خلال شهرين

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي، 1313 حساباً جديداً خلال الشهرين الماضيين، بنمو 6 %، واستحوذت «بي إتش مباشر»، على النصيب الأكبر بواقع 206 حسابات، ثم «أبوظبي الإسلامي» 185، ثم «أبوظبي التجاري» 120، يليه «هيرميس» 89، و«الإمارات دبي الوطني» 83 حساباً.

ثم «الرمز» 82، ثم «أرقام » 66، ثم «دبي الإسلامي» 61، و«الشارقة الإسلامي» 55 و45 حساباً لــ «الأنصاري»، و44 لكل من «أبوظبي الأول» و«الدولية». ونفذت شركات الوساطة أكثر من 284.63 ألف صفقة خلال الشهرين الماضيين، بعد التداول على 16.5 مليار سهم، بقيمة 22.25 مليار درهم.

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