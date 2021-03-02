110 مليارات دولار أصول «القابضة» في أبوظبي

المصدر: (دبي- رويترز)

قالت «غلوبل إس.دبليو.إف» المتخصصة في تتبع صناديق الثروة السيادية إن أصول شركة «القابضة» المملوكة لإمارة أبوظبي تبلغ 110 مليارات دولار.

وتأسست شركة «القابضة» في عام 2018 واكتسبت شهرة خلال العام الماضي بعد أن دمجت أبوظبي عدة أصول حكومية تحت لوائها. وتملك الشركة موانئ أبوظبي ومطار أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. كما كوّنت محفظة من شركات الأغذية والزراعة، وفي العام الماضي اتفقت على شراء حصة غير مباشرة 45 % في لويس دريفوس لتجارة السلع الأولية.

وقالت المؤسسة إن «القابضة» ثالث أكبر صندوق سيادي في أبوظبي، وتدير أصولا بقيمة 110 مليارات دولار ومعظمها محلية.وتدير أبوظبي ثروة سيادية تزيد عن تريليون دولار، وهي توظف أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين بصناديق الثروة السيادية في العالم.

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