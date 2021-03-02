2.9 مليار استثمارات «السيادي» النرويجي في 19 سهماً إماراتياً

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

وصلت استثمارات الصندوق السيادي النرويجي؛ أكبر الصناديق السيادية في العالم إلى 2.91 مليار درهم بنهاية العام الماضي، رغم تداعيات الجائحة، وجاء «الإمارات دبي الوطني» في مقدمة الأسهم بقيمة 488.37 مليون درهم بملكية 0.7%، و«أبوظبي الأول» بـ470.4 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 315.3 مليون درهم و«الدار العقارية» 287.1 مليون درهم، و«أدنوك للتوزيع» 261.27 مليون درهم.

ثم «إعمار العقارية» 251.8 مليون درهم يليها «أرامكس» 218.94 مليون درهم، ثم «تبريد» 128.67 مليون درهم 1.79%، يتبعها «دبي الإسلامي» 115.3 مليون درهم. ثم «اتصالات» 84.7 مليون درهم، و«أغذية» 63.4 مليون درهم و«أبوظبي التجاري» 58.7 مليون درهم و«إي سي دي سي» 48.1 مليون درهم و«العربية للطيران» 38.9 مليون درهم.

ثم«رأس الخيمة الوطني» 35.1 مليون درهم و«أبوظبي الإسلامي» 19 مليون درهم و«إعمار للتطوير» 11.8 مليون درهم و«يلا جروب» 10.52 ملايين درهم و«ديبا» 3.3 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز