«سوق أبوظبي» أفضل أداء خليجي في شهرين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أظهر رصد «البيان الاقتصادي» تحقيق سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام الجاري 2021، فيما جاء سوق دبي المالي ثالثاً مدعومين بجملة من المحفزات على رأسها تماسك النتائج السنوية للشركات المدرجة عن العام المنصرم رغم تداعيات جائحة «كورونا».

وصعد سوق أبوظبي بأكثر من 12.3% خلال الشهرين الماضيين ليغلق عند 5663.6 نقطة، فيما وصلت مكاسبه خلال فبراير نحو 1.3%. وجاء السوق السعودي في المركز الثاني بمكاسب 5.2% ليقفل عند 9145 نقطة، ثم سوق دبي رابحاً 2.4% بالغاً مستوى 2551.5 نقطة، ثم الكويت الرئيسي صاعداً 2.2% إلى 4650.5 نقطة. بينما انخفضت بورصات قطر والبحرين ومسقط.

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