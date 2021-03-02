«مرسى دبي» أكثر المناطق العقارية طلباً في شهرين

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

رصد «البيان الاقتصادي» حركة المستثمرين والمناطق التي شهدت إبرام أكبر صفقات الشراء من حيث العدد والقيمة الإجمالية منذ بداية العام الجاري، وحافظت منطقة مرسى دبي على المركز الأول، تلتها الخليج التجاري، ثم البرشاء جنوب الرابعة، والمركاض، و«اليلايس 2 »، فحدائق الشيخ محمد بن راشد، وأخيراً منطقة برج خليفة.

أما على صعيد صفقات الفلل السكنية فقد كانت من نصيب الثنية الرابعة بالمرتبة الأولى، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مجمع دبي للاستثمار الأول، ومن بعدها «وادي الصفا 5 و6 » وأخيراً، «الثنية الخامسة».

وسجلت مرسى دبي 384 صفقة بيع شقق سكنية بـ 611 مليون درهم، والخليج التجاري 363 صفقة بـ 486 مليون درهم، والبرشاء جنوب الرابعة 349 بـ 243 مليون درهم، تلتها المركاض 196 بـ 336 مليون درهم، فمنطقة اليلايس 2 بتسجيل 168 بقيمة 141 مليون درهم، وحدائق الشيخ محمد بن راشد 168 بـ 118 مليون درهم، وأخيراً منطقة برج خليفة، وسجلت 155 صفقة بقيمة 317 مليون درهم.

وسجلت مبيعات الفلل السكنية في الثنية الرابعة 88 صفقة بـ 293 مليون درهم، تلتها حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيل 75 صفقة بـ 330 مليون درهم، ثم مجمع دبي للاستثمار الأول وسجلت 70 صفقة بـ 119 مليون درهم، تلتها وادي الصفا 5 بتسجيل 69 صفقة بـ 110 ملايين درهم ثم وادي الصفا 6 وسجلت 64 صفقة بـ 200 مليون درهم، ثم الثنية الخامسة بتسجيل 60 صفقة بـ 237 مليون درهم.

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