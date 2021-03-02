أتمتة 100% من عمليات محطة الحاويات (3) بميناء جبل علي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، اكتمال تطبيقها لمنظومة «زودياك» الرقمية المتطورة، في محطة الحاويات (3) لميناء جبل علي، ضمن رؤيتها لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث تم تطبيق كافة أنظمة الأتمتة، والتي تشمل حلولًا متقدمة للتحكم عن بعد بمرافق الميناء، والرافعات الجسرية، والتعامل مع مجسّات البيانات وإنترنت الأشياء.

إضافة إلى أنظمة أخرى عديدة تساعد المحطة على أتمتة العمليات.

وتصبح المحطة بذلك قادرة على التكامل مع أي محطة تستخدم نفس المنظومة، ما يعزز قدرتها على ضمان استدامة عملياتها خلال الأزمات، ويضمن لقطاع الأعمال والشركات حصولها على أقصى درجات الدعم في الوصول إلى سلسلة الإمداد العالمية بكفاءة وقدرة عالية.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: قطعنا الوعد لقيادتنا الرشيدة في الإمارات ولعملائنا وشركائنا، بأن نكون من أوائل المؤسسات التي تسارع إلى التعافي من الجائحة، وأن نطبق أحدث الأنظمة الرقمية من أجل ضمان استدامة عملياتنا في مختلف الظروف والأزمات المستقبلية، كي نحافظ على دورنا الذي طالما قمنا به بامتياز، كشريك رئيس في تأمين الإمدادات الحيوية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

والحفاظ على تدفق التجارة، في ذات الوقت الذي ندعم فيه عملاءنا لمواصلة عملياتهم والمحافظة على استمراريتها، وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى سلسلة الإمداد والتوريد العالمية، والاستفادة بأعلى قدر من بنيتنا التحتية اللوجستية، وهذا ما حققناه بالفعل.

وأضاف: يأتي هذا الإنجاز الذي نفخر به ثمرة لجهودنا طويلة المدى التي قمنا بتنفيذها لبناء الكفاءات والسواعد الوطنية الخبيرة التي طبقت منظومة «زودياك» التي تفوق إمكاناتها في الأتمتة والتحكم بالأنظمة الأخرى، لاسيما بقدراتها على الربط الفوري والمباشر بين كافة مرافق وأصول المحطة، سواء الرافعات الجسرية الضخمة أو عربات نقل وتحميل الحاويات، إضافة إلى مجسات إنترنت الأشياء ومنظومة البيانات الضخمة التي نمتلكها.

قدرات عالمية

وقال إبراهيم النجار، مدير إدارة تقنية المعلومات في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: تمثل النسخة الأخيرة التي تم تطبيقها في محطة الحاويات (3) بميناء جبل علي نقلة نوعية عن سابقتها، وتمثل المنظومة قصة نجاح حققت تفوقًا عالميًا بامتياز، حيث أصبحت محطة الحاويات (3) بميناء جبل علي الآن من أكثر محطات الموانئ تطورًا وذكاءً في المنطقة، وتضاهي أفضل محطات الموانئ الذكية عالميًا.

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