452 ألف زائر دولي لدبي خلال يناير

المصدر: دبي – عمرو عادل

استقبلت إمارة دبي نحو 452 ألف زائر دولي خلال شهر يناير الماضي، بحسب أحدث إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى الإمارة خلال يناير الماضي مستحوذة على 27.5% من إجمالي الزوار بما يعادل 124 ألف زائر، تلتها المملكة المتحدة 28 ألف زائر.

وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من روسيا 27 ألف زائر، تلتها فرنسا 22 ألف زائر ثم مصر 16 ألف زائر، ونيجيريا 13 ألف زائر. وجاءت باكستان في المركز السابع مع 12 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة في المركز الثامن بنحو 12 ألف زائر، فيما حلت كازاخستان في المركز التاسع بـ 10 آلاف زائر، وعمان في المركز العاشر بنحو 10 آلاف زائر.

مناطق جغرافية

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أظهرت الإحصاءات، أن منطقة جنوب آسيا استحوذت على 32% من إجمالي الزوار القادمين إلى دبي، فيما استحوذت منطقة غرب أوروبا على 20%، تلتها منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 16% ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة 10%، وبلغت حصة أفريقيا 9%، والأمريكتين 5%، ودول التعاون 4%، وشمال وجنوب شرق آسيا 4%.

الغرف الفندقية

وبلغ عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي في يناير نحو 2.65 مليون ليلة، ووصل عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى 127 ألفاً و814 غرفة من مختلف الفئات ضمن 711 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية. واستحوذت الفنادق من فئة «5 نجوم» على 35% من إجمالي عدد الغرف بـ 44 ألف غرفة ضمن 134 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة 4 نجوم بنسبة 27%، ومسجلة 34 ألفاً و944 غرف فندقية ضمن 161 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة من فئة نجمة إلى 3 نجوم على نحو 18%، بسعة بلغت 22 ألفاً و701 غرفة فندقية ضمن 228 منشأة فندقية.

واستحوذت الشقق الفندقية متوسطة المستوى على 11% من إجمالي عدد الغرف بنحو 14 ألفاً و149 غرفة ضمن 114 منشأة، فيما استحوذت الشقق الفندقية الفخمة على 9% بنحو 11 ألفاً و808 غرف ضمن 74 منشأة.

معدلات الإشغال

وصل متوسط معدل الإشغال بجميع المنشآت الفندقية في يناير إلى 69%، وسجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بـ83%، مقابل 75% للشقق الفخمة والفنادق الصغيرة والمتوسطة (نجمة إلى 3 نجوم). وحققت الفنادق 4 نجوم، 5 نجوم، معدلات بلغت 70و59% على التوالي.

وارتفعت فترة إقامة النزلاء في يناير بنسبة 47.2% إلى 5.3 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ في الشهر نفسه من 2020. وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة 425 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 293 درهماً.

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