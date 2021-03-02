«دبي للسياحة» تؤكد تفاؤلها بمستقبل القطاع

المصدر: دبي - البيان

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أخيراً، اجتماعاً مع جانب من ممثلي القطاع وذلك في إطار حرصها على إطلاع شركائها الرئيسيين في قطاع الضيافة على آخر مستجدات القطاع.

وتم خلال اللقاء استعراض النتائج المشجعة التي شهدها النصف الثاني من عام 2020 والنظرة المتفائلة نحو عام 2021، الذي سيشهد احتفالات اليوبيل الذهبي لقيام الإمارات واستضافة الدولة لمعرض «إكسبو دبي»، كما تم استعراض الأثر الإيجابي للإجراءات الوقائية التي تطبقها دبي كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية والحفاظ على صحة وسلامة سكان الدولة وزوارها.

وقال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الذي ترأس الاجتماع: بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان التزامنا بالحفاظ على صحة وسلامة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار ركيزة أساسية في استراتيجية التعافي منذ بداية الجائحة.

وفي الوقت الذي شهدنا فيه نجاح إجراءات السلامة المتبعة في كل مرحلة من مراحل رحلة السياح والضيوف، فإننا نحرص دائماً على تحديث بروتوكولات الصحة والسلامة في قطاعات الضيافة والسياحة والسفر وفق الأوضاع المستجدة.

ونحن نقدّر الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في الحفاظ على الصحة العامة، واعتمادها أخيراً لإجراءات احترازية جديدة استدعى منا تكثيف التعاون مع شركائنا لإبقاء دبي مفتوحة حفاظاً على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات أماناً بالعالم.

خطوات مهمة

وكانت حكومة دبي أخذت خطوات مهمة عدة لتعزيز قدرة القطاع السياحي على مواجهة تبعات (كوفيد19)، وطمأنة الزوار إلى الأجواء الآمنة التي توفرها الإمارة لسكانها وزوارها من داخل وخارج الدولة، ومن أبرز هذه الخطوات إطلاق ختم «دبي الضمانة». كما حصلت المدينة على «ختم السفر الآمن» من مجلس السياحة العالمي للسفر والسياحة بما يعزز من مكانتها كإحدى أكثر الوجهات أماناً في العالم.

تفاؤل

وأعرب الشركاء عن تفاؤلهم بالحالة الإيجابية التي تتمتع بها دبي كونها من الوجهات العالمية الرئيسية، مؤكدين التزامهم بدعم قطاع الضيافة من خلال شراكتهم وتعاونهم الوثيق مع «دبي للسياحة».

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: اتخذت مطارات دبي وشركاؤها في قطاع الطيران خطوات مهمة لتعزيز ثقة المسافرين من خلال اتباع أعلى معايير وأدق بروتوكولات الصحة والسلامة في كل مرحلة من مراحل رحلتهم.

وسنواصل جهودنا من أجل التأكيد على قدرة دبي في قيادة تعافي قطاع الطيران العالمي لاسيما وأنها تربط أكثر من 146 مدينة في 80 دولة، وتستخدم مطاراتها 56 شركة طيران، وهو ما يجعلنا نحتفظ بلقبنا كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: تواصل طيران الإمارات جهودها وتعاونها مع السلطات المختصة وشركائها في القطاع لتقديم تجارب آمنة وممتعة للمسافرين، الذين بإمكانهم الاطمئنان إلى أن إجراءات وتدابير السلامة العامة في طيران الإمارات وكذلك في منظومة قطاع السياحة في دبي، يتم مراجعتها وتحديثها بانتظام لتعكس أفضل الممارسات والإرشادات الصحية.

وقال جوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: تواصل دبي للسياحة جهودها المستمرة مع شركائها في القطاع لضمان التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الضيوف وكذلك السياح مع استئناف الرحلات الجوية في الأشهر الأخيرة الماضية. لقد انعكست هذه الجهود على فنادقنا التي تحمل اسم العلامة التجارية هيلتون في الإمارات.

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «انعكست جهود دبي الرامية إلى وضع صحة وسلامة الضيوف والموظفين كأولوية قصوى على الأداء الإيجابي الذي حققه قطاع الضيافة. فقد أثبتت دبي نجاحاً وفاعلية في مكافحة هذه الجائحة، مع إعطاء الأولوية للصحة والسلامة، وهذا ما أسهم في تحقيق تطور وتحسن في وقت أقصر مما كان متوقعاً».

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة أكور: «نشهد تزايداً في حركة الحجوزات خلال الربع الأول 2021 في الوقت الذي نتطلع فيه إلى الأمام مع مواصلة دبي اتجاهها الإيجابي، حيث يتزايد الطلب الشهر الجاري بفضل السمعة الجيدة لدبي كوجهة آمنة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية».

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر: سجلت فنادقنا أداءً قوياً، بما فيها «ون آند أونلي جزيرة النخلة» و«ون آند أونلي رويال ميراج» إضافة إلى أتلانتس النخلة. ونفخر بقدرتنا على تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات والتجارب المميزة، مع الالتزام بأفضل بروتوكولات الصحة والسلامة للسفر والسياحة بدبي.

وقال محمد الريّس، نائب الرئيس التنفيذي لـ «شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس»: تواصل دبي ريادتها كوجهة مفضلة للزوار من أنحاء العالم سواء للسياحة أو العمل. وشركة الريّس مستمرة في دعهما لجهود «دبي للسياحة» للوصول بقطاع السياحة إلى مستويات متقدمة وليكون أكثر مرونة، وأيضاً تحقيق هدف تعزيز مكانة دبي كأكثر الوجهات الآمنة عالمياً.

جهود الإمارات

تمت مناقشة التطورات منذ بدء دبي استقبال السياح في يوليو الماضي، والتعامل الناجح مع الجائحة، إضافة إلى تأثيرها المحلي والدولي.

وكذلك توجهات القطاع المستقبلية، إلى جانب المبادرات التسويقية العالمية. كما تم تسليط الضوء على جهود الإمارات في مكافحة الجائحة، إذ جاءت في المركز الأول عالمياً في أفضل برامج الفحص والرصد، وحلّت ضمن أفضل خمس دول بالعالم في برنامج التطعيم، إذ تجاوز عدد جرعات اللقاح المُقدمة حتى الآن 6 ملايين جرعة. وتم تأكيد أن انتعاش القطاع عالمياً في 2021 مرتبط بمدى تطور الجائحة لا سيما في ظل قيود السفر التي فُرضت في الآونة الأخيرة في العديد من الدول، وكذلك سرعة التعافي الاقتصادي في الأسواق الرئيسية.

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