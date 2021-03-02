«أمانات» تستحوذ على «كامبريدج للرعاية الطبية» مقابل 851 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس شركة أمانات القابضة استحواذها الكامل على مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل «كامبريدج» بتكلفة استثمارية قيمتها 851 مليون درهم من شركة تي في إم كابيتال للرعاية الصحية، وهي شركة أسهم خاصة تركز على الأسواق الناشئة. وتم تمويل هذه الصفقة من خلال مزيج من النقد الفوري والمديونيّة.

وتمثل هذه الصفقة الاستثمار الأول لشركة أمانات في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، وتعدّ واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية التي تمّت في السنوات الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعدّ كامبريدج مزوداً بارزاً في مجال الرعاية وإعادة التأهيل الطبية في الإمارات والسعودية.. وكامبريدج بشكل مستمر لتصل قدرتها الاستيعابية اليوم إلى أكثر من 250 سريراً طبياً مرخصاً، وثلاثة مرافق طبية، اثنان منها في الإمارات وواحد في السعودية.

وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: عملية الاستحواذ على كامبريدج توفر لنا فرصة ربحية قابلة للتطوير، وإلى جانب شركة سكون فإن كامبريدج مكنتنا من إنشاء أكبر منصة للرعاية الطبية طويلة الأمد في منطقة الخليج العربي متضمنة أكثر من 500 سرير وموزعة بين أبوظبي، والعين، وجدّة، والظهران مع توافر الإمكان لزيادة القدرة الاستيعابية التي يقودها عامل الطلب. ومن خلال إتمام هذه الصفقة فإن أمانات تكون قد استثمرت كامل رأس مالها الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار درهم. وتدير أمانات أصولاً بقيمة مالية تقارب 3 مليارات.

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