استقرار أسواق الأسهم في انتظار محفزات جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استقرت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً لمحفزات جديدة لا سيما التوزيعات النقدية التي تعلنها الشركات المدرجة تباعاً.

وأقفل سوق دبي عند مستواه السابق 2551.75 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والاتصالات والخدمات، فيما استقر سوق أبوظبي عند 5663 نقطة مع صعود أسهم الاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.2 مليار درهم منها 917.5 مليوناً في أبوظبي و276.2 مليوناً في دبي. وجرى تداول 287.6 مليون سهم موزعة بواقع 140.8 مليوناً في أبوظبي و146.8 مليوناً بدبي.

سوق دبي

وصعد قطاع الاستثمار في دبي بنسبة 1.16% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.35% و«سوق دبي المالي» 0.94% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 0.73%.

ونما قطاع الاتصالات 2.48% بعد صعود «دو» بالنسبة نفسها، وارتفع قطاع الخدمات 0.81% مع صعود «أمانات» 3.1%، بعد إعلان الشركة استحواذها على مركز «كامبريدج للرعاية الطيبة» بقيمة 851 مليون درهم. وانخفض قطاع العقار 0.38%، ولم يشهد قطاع البنوك أي تغيير يذكر.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 55.7 مليون درهم، تلاه «دو» 53.14 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 41.6 مليوناً.

وحقق «السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 4.63%، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.29%. ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 20.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع الاتصالات 0.1% مع نمو سهم «اتصالات» بذات النسبة، فيما نما قطاع الطاقة 3% مدفوعاً بصعود «أدنوك للتوزيع» 4.38% و«دانة غاز» 1.44% واستقرار «طاقة». وارتفع قطاع الاستثمار 0.05%. وهبط قطاع البنوك 0.4%، وتراجع قطاع العقار 0.51%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 230.7 مليون درهم، تلاه «الدار» 219 مليونا و«العالمية القابضة» 168.8 مليوناً. وحقق «الوثبة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 11.08%، فيما كان «العربي المتحد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9%.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 28.8 مليون درهم، منها 25.1 مليوناً في دبي و3.74 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 28.8 مليون درهم، منها 25.1 مليوناً في دبي و3.74 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

★ دعا مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 22 مارس لمناقشة البيانات المالية 2020 ومقترح عدم توزيع أرباح للمساهمين.

★ يجتمع مجلس إدارة داماك العقارية الخميس للنظر في زيادة حصة الشركة الاستراتيجية في شركة داماك إنترناشيونال ليمتد البالغة 20%.

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة دبي للتأمين البيانات المالية 2020. ووافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% وتحويل 3.95 ملايين درهم من الأرباح المدورة لعام 2020 إلى حساب احتياطي إعادة التأمين.

★ تعقد شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» اجتماع العمومية في 24 مارس للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 100% من رأس المال بما يعادل درهم للسهم بإجمالي 89.7 مليون درهم عن 2020.

★ قلص «بنك الاستثمار» خسائره العام الماضي إلى 356.3 مليون درهم مقارنة بخسائر 579.36 مليون درهم في 2019. واتخذت الإدارة خطوات لتخفيف النفقات وزيادة الكفاءات أسفرت عن انخفاض 26% في النفقات التشغيلية.

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