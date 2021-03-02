اقتصادية رأس الخيمة تعيد إطلاق خدماتها الإلكترونية

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أمس، إعادة إطلاق خدماتها الإلكترونية عبر منصة أعمال رأس الخيمة، والتي تضم 47 خدمة تم تحويلها إلى إلكترونية لتسهيل إنجاز حصول العملاء على الخدمات في أي موقع وأي وقت.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، أن الدائرة طورت خدمات منصة أعمال رأس الخيمة، والتي تشمل كافة خدمات الدائرة لتمكين العملاء من الاستفادة من تلك الخدمات إلكترونياً عبر المنصة، والتي ترتبط بامتلاك العملاء للهوية الرقمية، حيث لا يمكن الاستفادة من تلك الخدمات دون الحصول مسبقاً على الهوية الرقمية.

وأشار إلى أن الدائرة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة أطلقت تطبيق «ام راك» والذي يضم العديد من الخدمات الذكية، ويمثل بوابة الدائرة لخدمة المستثمرين عبر توفير المعلومات التي تمكنهم من الوصول إلى خدمات الدائرة والمنشآت الصناعية والتجارية على مدار الساعة. ويقدم التطبيق خدمات الدفع، وتجديد الرخص، وحجز اسم تجاري، ومحاكاة الرسوم.

ويتيح التطبيق الحصول على كافة معلومات المنشآت التجارية والصناعية وطبيعة عملها وإنتاجها أو توقفها عن العمل قبل التعامل معها وذلك ضمن استراتيجية سياسة البيانات المفتوحة التي أطلقتها الدائرة، مع توفير الوقت والجهد على المتعاملين.

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