مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي وجامعة الإمارات

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة من خلال مبادرات مشتركة.

ووقع على المذكرة من ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى السوق، والبروفيسور نهال شبراك، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار.

وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان على إنشاء برنامج مسرعات ضمن السوق يستقبل الشركات الناشئة التي أنشئت تحت مظلة منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، وذلك لتوفير الدعم لهذه الشركات ضمن مجالات عملها.

وقال ظاهر المهيري: تأتي الشراكة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز ريادة الأعمال في الدولة وتوفير فرص النمو والنجاح للشركات الناشئة. يحظى السوق بخبرة واسعة في مجال دعم الأعمال، كونه أرسى شراكات مع مؤسسات رائدة.

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