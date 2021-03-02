2.07 % انخفاض التضخم السنوي بالإمارات في 2020

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

انخفضت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة بنسبة 2.07 % في 2020، مقارنة بعام 2019، وذلك نتيجة انخفاض 7 مجموعات رئيسة، يتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز، وذلك وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وكشفت بيانات التنافسية والإحصاء، أمس، عن انخفاض الرقم القياسي العام «التضخم» من نحو 109.04 نقاط في 2019، إلى 106.78 نقاط في 2020، بينما انخفض التضخم بنسبة 2.23 % في الربع الرابع من العام الماضي، إلى 105.94 نقاط، مقابل 108.36 نقاط في الربع الرابع من 2019.

وتراجع التضخم في العام الماضي، مع انخفاض مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.69 %، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.59 %، وخدمات الصحة بنسبة 0.03 %، وخدمات النقل 5.77 %، والاتصالات 0.1 %، والترويج والثقافة 16.75 %، والسلع والخدمات المتنوعة 0.86 %.

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