10 شركات وساطة تستحوذ على 77.3% من تداولات سوق دبي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 29 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 77.3% أو ما يعادل 6.069 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في فبراير الماضي البالغة نحو 7.85 مليارات درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 1.29 مليار درهم ما يعادل 16.46%، وجاءت «أرقام سيكيورتيز» في المرتبة الثانية بنحو 899.4 مليون درهم بنسبة 11.45% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث «بي اتش مباشر» بنحو 790 مليون درهم وبنسبة 10.06%، تلتها «الرمز كابيتال» بنحو 667.3 مليون درهم بنسبة 8.5%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 651.08 مليون درهم بنسبة 8.29%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 474.4 مليون درهم بنسبة 6.04%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بحصة 433.27 مليون درهم بنسبة 5.52% تلاها «الضمان للأوراق المالية» بنحو 414.2 مليون درهم بنسبة 5.27%.

وفى المركز التاسع جاءت شركة «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 234.4 مليون درهم بنسبة 2.99%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بحوالي 212.3 مليون درهم بنسبة 2.7%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بنحو 204.8 ملايين درهم بنسبة 2.61%، يتبعها «الدولية للأوراق المالية» بنحو 191.8 مليون درهم أو ما يعادل 2.44%، ثم «سيكو للوساطة المالية» بما يعادل 2.39% أو 187.5 مليون درهم، يتبعها «إتش إي بس سي الشرق الأوسط» بحصة 1.91% تعادل 150.15 مليون درهم.

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