«أدنوك للإمداد» تستحوذ على أصول «سبيدي» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن استحواذها على أصول شركة سبيدي هاير «سبيدي» في الإمارات.

وتتخصص «سبيدي»، وهي شركة مساهمة مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، في تأجير المعدات الخاصة بقطاعات النفط والغاز والإنشاءات والصناعة في المملكة المتحدة.

وبحسب بنود الاتفاقية، تنتقل ملكية آليات «سبيدي» ومخزونها وأصولها الثابتة في منطقة الشرق الأوسط، إلى «أدنوك للإمداد والخدمات»، ما يضيف أكثر من 2000 آلية إلى قاعدة أصول «أدنوك للإمداد والخدمات»، بما في ذلك الرافعات والرافعات الشوكية وسيارات الإطفاء.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك للإمداد والخدمات»: تأتي عمليات الاستحواذ والتوسع التي نقوم بها في إطار استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030.

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