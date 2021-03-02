50 مليار دولار المبيعات عبر الإنترنت 2022

المصدر: (دبي - البيان)

توقع ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي كوميرسيتي»، أن يصل البيع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى 50 مليار دولار نهاية 2022.

جاء ذلك خلال الندوة الأخيرة لشركة «ايميجسريتيل مي»، حول تحول البيع بالتجزئة إلى البيع بالتجزئة الإلكترونية.

وتبلغ قيمة تجارة التجزئة الإلكترونية 5 تريليونات دولار على مستوى العالم في 2020، ووصلت مبيعات التجزئة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم إلى 3.53 تريليونات دولار أمريكي في 2019، ومن المتوقع أن تشهد إيرادات التجزئة الإلكترونية، ارتفاعاً يصل إلى 6.54 تريليونات دولار في 2022.

ويعتبر التسوق عبر الإنترنت، أحد أكثر الأنشطة انتشاراً عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ويفضل معظم المستهلكين في الوقت الحالي، التفاعلات بدون تواصل أو تلامس، سواء كان ذلك في الشراء أو التسليم أو السداد، أرغم هذا التغيير في سلوك المستهلكين، معظم تجار التجزئة، على تغيير نماذج أعمالهم، لتلبية الطلبات المتزايدة.

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