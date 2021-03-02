17 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة استقطبتها «أدنوك» 2020

المصدر: أبوظبي - وام

كشف تقرير نشرته «إنسايد» وهي دورية شهرية تصدرها مؤسسة «إس آند بي جلوبال بلاتس»، أن «أدنوك» استطاعت استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 17 مليار دولار لدولة الإمارات في عام 2020.

كما نجحت في رفع سعتها الإنتاجية من النفط إلى أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم، وحصلت على موافقة المجلس الأعلى للبترول لخطة عمل لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم «122 مليار دولار» للأعوام الخمسة المقبلة 2021-2025، إضافة إلى تكليفها باستكشاف ومتابعة الفرص المحتملة في مجال مشاريع الهيدروجين لتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذا المجال.

وتطرق التقرير إلى أن استمرار «أدنوك» في تنفيذ استثمارات لتوسعة وتطوير أعمالها على الرغم من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس على أسعار الطاقة والمخاوف من توقعات اقتراب الطلب على النفط من الذروة ودور النفط والغاز في مرحلة التحول في مصادر الطاقة، يؤكد على نجاح أدنوك في المحافظة على مرونتها في ظل الظروف الراهنة ومواصلتها تحقيق التقدم نحو بلوغ أهدافها وأولوياتها الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن تعيين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، عضواً في المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية لإمارة أبوظبي الذي تم إنشاؤه مؤخراً لتولي جميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي، يؤكد على دور «أدنوك» المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإمارات.

وأوضح التقرير أن تزايد عدد المستثمرين من الشركات والمؤسسات العالمية الراغبين في تنفيذ استثمارات مشتركة مع أدنوك يؤكد مكانة الشركة المتميزة وقدرتها على تجاوز مرحلة التحول في مصادر الطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز