«جلف كابيتال» تتخارج من «إي سي دي سي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «جلف كابيتال»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستثمارات البديلة في أسواق النمو، أنها تخارجت بنجاح وبالكامل من استثمارها في «إي سي دي سي هولدنغ كورب» (إي سي دي سي)، وهي شركة متخصصة في توفير خدمات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ودخلت «جلف كابيتال» في شراكة مع المساهمين المؤسسين لـ«إي سي دي سي» واستثمرت بالشركة في عام 2014 لتمويل فرص النمو العضوية وغير العضوية، بما في ذلك الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر. ومن خلال استثمار تالٍ في عام 2017، تم دعم خطط النمو الطموحة للشركة.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: إننا فخورون بدعمنا للفريق الإداري المتميز في المجموعة منذ عام 2014 والذي أسهم في نجاح المجموعة من خلال خطة نمو طموحة وواضحة والتنفيذ الميداني القوي. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لتهنئة كادر الإدارة على قدراتهم القوية في التنفيذ ونتمنى لهم كل النجاح في المستقبل.

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