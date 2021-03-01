خام دبي يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهراً

المصدر: سنغافورة ـ رويترز

قال مصدران بسوق النفط إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في فبراير إلى 60.855 دولاراً للبرميل في المتوسط، وهو أعلى مستوياته منذ يناير 2020.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياساً إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي. وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

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