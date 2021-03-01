الإمارات والسعودية تؤمِّنان ثلاثة أرباع احتياجات اليابان من النفط في يناير

المصدر: طوكيو - وام

استوردت اليابان 24.25 مليون برميل من الإمارات في يناير الماضي بارتفاع بنسبة 30.3% وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وقالت الوكالة إن اعتماد اليابان على نفط الإمارات والسعودية ارتفع في يناير الماضي وبلغ ثلاثة أرباع إجمالي الواردات. وبلغت الواردات الإجمالية 80.01 مليون برميل خلال ذلك الشهر، منها 93.5% أو 74.79 مليون برميل مصدرها دول مجلس التعاون الخليجي.

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