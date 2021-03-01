100 % حل شكاوى التعدّي على العلامات التجارية في عجمان 2020

المصدر: عجمان - البيان

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان حل شكاوى التعدّي على علامات تجارية لعام 2020 بنسبة 100%، وتوعية 1550 منشأة، ومخالفة 300 أخرى .

وذلك اهتماماً من الدائرة في حماية العلامات التجارية وحرصاً منها في حفظ الحقوق.

واستقبلت الدائرة وفداً يتضمن الملحق الأمريكي للملكية الفكرية وغرفة التجارة والصناعة الأمريكية وممثّلي علامات تجارية أمريكية عالمية منها Nike وApple وGeneral Motors و Emerson، بهدف تعزيز التعاون المستقبلي والشراكات في المجالات الاقتصادية.

حضر اللقاء ممثلون من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في حكومة عجمان وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الدائرة في مجال حفظ حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية خلال الأعوام 2019 و 2020، وأثنى الوفد على الدور الذي تبذله اقتصادية عجمان في حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية.

وجهودها البارزة في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومساهمتها في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال.

وقال عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: تُولي الدائرة اهتماماً بالغاً بدعم النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعلامات التجارية العالمية والتسويق لها وحمايتها من خلال القوانين والتشريعات، وتطرّق إلى الجهود التي تبذلها الدائرة في مجال العلامات التجارية والملكيات الفكرية، بلغ عدد العلامات التجارية المقيّدة 711 علامة منها 220 علامة تجارية أمريكية.

وتم حل شكاوى التعدّي على علامات تجارية لعام 2020 بنسبة 100%، وتوعية 1550 منشأة، ومخالفة 300 أخرى.

من جانبه قال الملحق الأمريكي للملكية الفكرية بيت ميهرافاري: تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ريادتها المهمة في منطقة الشرق الأوسط لحماية المستهلكين من المنتجات الخطرة وبذل جهود جادة لوقف التجارة غير المشروعة للسلع المقلدة، وأنهم ممتنون بشكل خاص لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على الإجراءات الأخيرة لحماية الملكية الفكرية ووقف عمليات التزييف، مما يدل على أن التجارة غير المشروعة والسلع المقلدة يتم المحاسبة عليها.

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