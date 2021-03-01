سراج باور تعزز شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات المحلية في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت سراج باور، الشركة الإماراتيّة لتوفير حلول الطاقة الشمسيّة الموزّعة، اليوم عن توقيع اتفاقية تأجير لمحطة طاقة شمسية جديدة مع ايرلينك انترناشيونال إ.ع.م.، الشركة الإماراتية الرائدة في قطاع الشحن والأعمال اللوجستية. وبموجب الاتفاقية ستكون سراج باور شريكاً طويل الأمد لايرلينك انترناشيونال.

حيث ستتولى تمويل وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية على سطح مركز ايرلينك الاستراتيجي في المنطقة الحرّة لجبل علي، وبقدرة 1.3 ميجاواط. ويشمل المشروع أكثر من 2000 لوح شمسي ينتج 2.1 جيجاواط ساعة سنوياً من الطاقة النظيفة ويعوض أكثر من 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تعادل قطع سيارة لستة ملايين كيلومتر.

وعلى مدى أكثر من 45 عاماً في قطاع الشحن، عملت ايرلينك انترناشيونال على توفير مجموعة من حلول وخدمات الشحن البحري والجوي الدولية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية الشاملة ذات القيمة المضافة. ويمثل التعاون الجديد مع سراج باور أولى خطوات الشركة في اعتماد الطاقة المتجددة في الإمارات.

وقال محمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة سراج باور: «كانت بداية هذا العام مميزةً بفضل هذه الشراكة الواعدة بين الشركتين الإماراتيتين، اللتين تهدفان إلى تعزيز مستوى الخدمات الشاملة والمتكاملة في قطاعي الطاقة والشحن في الدولة. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التزام سراج باور وايرلينك إنترناشيونال بتوفير أرقى التجارب لعملائهما، مع تخفيض استهلاك الطاقة وتخفيف آثارها على التغير المناخي.

ونسعى من خلالها إلى تعزيز رؤية الإمارات طويلة الأمد للوصول إلى اقتصاد أخضر، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم استدامةً. وسيعمل فريقنا على دعم وتشجيع مزيدٍ من الشركات المحلية لاعتماد مصادر الطاقة النظيفة».

وقالت ميثاء جمعة الفلاسي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ايرلينك انترناشيونال: «من واجبنا، كإحدى الشركات المحلية في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، أن ندعم التوجهات الحكومية في تعزيز مستويات الاستدامة في الدولة. وكلنا ثقة بأهمية الأهداف التي وضعتها حكومتنا الرشيدة، وبقدرة جميع الشركات المحلية على إحداث فرق إيجابي في دعم هذه الأهداف وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وتمثل هذه الشراكة مساهمتنا الرئيسية لدعم توجهات دولتنا والعالم للوصول إلى بيئة صحية، وذلك بالتزامن مع احتفالنا بالذكرى الخامسة والأربعين لبدء عملياتنا في القطاع. كما نثق بشركة سراج باور لقيادة مبادرتنا الهادفة إلى توفير الطاقة بأسلوب مستدام وتعزيز بصمتنا البيئية في القطاع».

وبينت تقارير سراج باور في وقت سابق من العام تسجيل الشركة لنمو مضاعف في محفظتها من أصول ومشاريع الطاقة الشمسية الموزعة خلال عام 2020، ومساهمتها في إنتاج 100 ميجاواط من الطاقة الشمسية الموزعة. وتضم الشركة حالياً أكبر محفظة لمشاريع الطاقة الشمسية الموزعة في السوق ضمن أكثر من 180 منشأة لتوليد الطاقة الشمسية في الإمارات.

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