ويجو تطلق تطبيق شوب كاش للتسوق والاسترداد النقدي في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت ويجو، محرك البحث في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، شوب كاش وهو عبارة عن تطبيق يجمع صفقات استرداد النقود والحسوم في مكان واحد.

ويحصل مستخدمو شوب كاش على استرداد نقدي فوري لعمليات التسوق عبر الإنترنت التي تتم مع مئات العلامات التجارية المعروفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إمكان الوصول إلى عروض وحسوم حصرية.

ويتراكم استرداد النقود تلقائياً في محفظة شوب كاش للمستخدم مع كل عملية شراء .

حيث يمكن تحويلها بشكل دوري إلى الحساب المصرفي للمستخدم أو عبر طرائق الدفع الأخرى. وسيتمكن مستخدمو شوب كاش أيضاً من استبدال الاسترداد النقدي مقابل تذاكر طيران وإقامة في الفنادق مع ويجو أو على المشتريات أو بطاقات الهدايا مع التجار والشركاء الآخرين.

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها كيرني، بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 نحو 24 مليار دولار أمريكي.

ونمت القيمة السوقية بشكل كبير خلال الوباء مع إنفاق الناس أكثر من أي وقت مضى على التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت والذي يقابله المزيد من التجار الذين يستثمرون في منصات التجارة الإلكترونية.

وتضم قائمة التجار في شوب كاش كلاً من أمازون وعلي إكسبرس وجيربست وأي هيرب وإتش أند أم وممز ورلد ومذركير وماماز وباباز وبانجوود وستايلي ونايكي وأناس وبوتري بارن وجاب وذا لاكشري كلوزيت وشرف دي جي وباث اند بودي ووركس وويجو وغيرها الكثير. وتعمل ويجو على إضافة المزيد من العلامات التجارية إلى التطبيق في الفترة المقبلة.

ويمكن التطبيق التجار من فهم سلوك المستهلكين والقدرة على كسب المزيد من المستخدمين والحفاظ عليهم بشكل أفضل، بدءاً من قاعدة مستخدمي ويجو من المسافرين الدائمين. بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات عبر مجموعة واسعة من الأنشطة الترويجية للمتاجر والعلامات التجارية والمنتجات التي يديرها فريق تسويق شوب كاش.

وتشمل هذه العروض إعادة توجيه الجمهور، واسترداد النقود، والقسائم، والصفقات، وأنشطة التسويق المشترك غير المتصلة بالإنترنت. ويمكن توجيه جميع الأنشطة الترويجية إلى المستهلك جغرافياً وديموغرافياً للأسواق التي يحاول التاجر الوصول إليها. وستوفر شوب كاش أيضاً للتجار وأصحاب العلامات التجارية إمكان الوصول إلى تحليلات قيمة للسوق.

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