«إتش إس بي سي» يتصدر استطلاع مجلة يوروموني لخدمات التمويل التجاري في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـ البيان

صوتت شركات الأعمال في أنحاء منطقة الشرق الأوسط على اختيار «إتش إس بي سي» HSBC كأفضل بنك في المنطقة لخدمات التمويل التجاري.

وذلك من خلال الاستطلاع السنوي لمجلة يوروموني للتمويل التجاري.

وقال سونيل باتيل، رئيس خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى بنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:

يعتبر هذا الاستطلاع الدولي الذي ضم الآلاف من شركات الأعمال حول العالم انعكاساً قوياً لمدى ثقة العملاء واعترافاً منهم بمدى التزام HSBC بالمحافظة على تدفق حركة التجارة بسلاسة على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

ومع انتشار جائحة كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم في عام 2020، عمل HSBC مع العملاء بشكل وثيق واستجاب بشكل سريع للتخفيف من حدة الاضطراب في حركة شبكات التوريد الخاصة بالعملاء من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لاستخدام قنوات HSBC الرقمية والمحافظة على تدفق السلع الأساسية حول العالم.

ونجح HSBC في إتمام أكثر من 80% من المعاملات التجارية في منطقة الشرق الأوسط من خلال قنواته ومنصاته الرقمية في عام 2020، وتم معالجة 75% من المعاملات في أقل من 24 ساعة.

ويعمل البنك على زيادة الاعتماد على وسائل التدريب الآلية والروبوتات لتحويل العمليات اليدوية إلى الوسائل الآلية، وهذا من شأنه أن يعزز من قدرة HSBC على إنجاز معاملات العملاء بسرعة وإتاحة الفرصة لفرق العمل للتركيز بشكل أكبر على تقديم الدعم المباشر للعملاء. ولقد قام بنك HSBC في 2020 بإطلاق الجيل الثاني من تقنية الأتمتة الذكية.

والتي تتيح إمكانية الحصول على تفاصيل أكثر فعالية من المستندات التجارية مع زيادة الأمان وسرعة إنجاز المعاملات. وفي عام 2021، يعمل البنك على تسويق تقنية «البلوك تشين» القائمة على أساس تقنية تنفيذ المعاملات التجارية بشكل فوري.

وفي الشهر الماضي، نجح بنك HSBC بإصدار أول تسهيلات خضراء للتمويل التجاري في المنطقة، حيث قامت شركة لأامبريل انيرجي ومقرها في الإمارات بجمع مبلغ 48 مليون دولار لمساعدتها في بناء مشروع Seagreen Offshore Wind Farm لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح قبالة ساحل اسكتلندا. وكان بنك HSBC المنظم الوحيد لهذه التسهيلات المبتكرة.

والتي تعتبر أيضاً أول تسهيلات ضمان صديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما صوتت شركات الأعمال من خلال استطلاع مجلة يوروموني على اختيار HSBC كأفضل بنك عالمي للتمويل التجاري، بينما احتل البنك المرتبة الأولى كأفضل بنك محلي للتمويل التجاري في البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر.

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