عزيزي للتطوير العقاري تنجز 52% من مشروع بيرتون في الفرجان

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري إنجاز 52% من بيرتون، مشروعها السكني في الفرجان. وتهدف عزيزي إلى إنجاز المشروع المكون من 245 وحدة، في الربع الثاني 2021.

واكتملت حتى الآن أعمال الهيكل بنسبة 100%، بينما بلغت أعمال الطابوق والتكسية الداخلية 98% و90% على التوالي. وأنجزت عزيزي 15% من المرحلة الثانية للأعمال الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي، بينما وصلت أعمال الواجهات والبلاط إلى 25% و30% على التوالي، كما تتواصل التشطيبات والأعمال الخارجية بسرعة.

وقال محمد حسين، مدير التطوير في عزيزي: "بفضل الجهود المبذولة من المقاول ودعم العديد من الأطراف الأخرى، وتعاونها معاً لبناء هذا المبنى السكني في إطار زمني محدد بدأت معالم الحياة تظهر بسرعة بالمبنى. ونتطلع الآن إلى تسليم المفاتيح لمئات العائلات في وقت لاحق من العام الحالي.

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