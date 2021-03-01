هيئة مطار الشارقة تعزز ثقافة الابتكار بمبادرات نوعية

المصدر: الشارقة - البيان

تستمر هيئة مطار الشارقة الدولي بتعزيز دورها الحيوي في نشر ثقافة الابتكار من خلال إطلاق عدد من المبادرات النوعية ضمن فعاليات أسبوع «الإمارات تبتكر 2021».

وشملت المبادرات الهادفة المشاركة في جلسة تبادل معرفة افتراضية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تضمنت الجلسة تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الخدمات وأفضل الممارسات، كما تم الاطلاع على تجربة شرطة الشارقة في المشاركة وفوز أحد منتسبيها بجائزة الفكرة الابتكارية بجائزة وزير الداخلية للفكرة الابتكارية.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الابتكار وتنمية الأفكار الإبداعية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، إذ تحرص الهيئة على تبني الابتكار أسلوب عمل للمساهمة في بناء مجتمع مبدع وقادر على مواكبة عصره ورسم خريطة مستقبله.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: إن الابتكار والتخطيط خارج النطاق التقليدي، أصبح اليوم محوراً أساسياً لتحقيق التطور والتقدم أكثر من أي وقت مضى.

وقد أثبتت هيئة مطار الشارقة، أن الابتكار يتمثل باستراتيجيتها من خلال المرونة في التعامل مع الأوضاع الاستثنائية، واستشراف المستقبل، وابتكار طرائق جديدة ليس فقط لاحتواء الجائحة، وإنما لتحويلها إلى فرص لاستكمال أعمال التوسعة والتطوير مع الحرص على توفير أعلى معايير الصحة والسلامة وتعزيز تجارب المسافرين.

وأضاف: تواصل الهيئة مسيرتها لتطوير بيئة عمل محفزة على الابتكار، إذ تأتي هذه المشاركة الفاعلة لترسيخ الثقافة الريادية في قطاع الطيران لتكون منهج عمل للاستمرار في تحقيق التميّز، وتعزيز مكانة الشارقة وجهة عالمية لإلهام المشاريع المبتكرة واستقطاب المبدعين.

ونظمت هيئة مطار الشارقة الدولي جلسة تبادل معرفية افتراضية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تماشياً مع استراتيجية الهيئة في تعزيز القيم المؤسسية لترسيخ ثقافة قائمة على التميز وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، لتصبح بدورها ممارسة عمل يومية. إذ تضمنت الجلسة دور القيادة في تعزيز ثقافة الإبداع، والابتكار في الخدمات، وغيرها من المحاور.

وستتضمن مهام فريق الابتكار، تطوير استراتيجية متكاملة للاستمرار في تعزيز ريادة الهيئة في مجال الابتكار، وتشجيع الفئات القيادية على المساهمة بأفكار واقتراحات تطويرية وإبداعية في مختلف المجالات. إضافةً إلى تأهيل ورعاية الموظفين الموهوبين داخل الهيئة، ودعم المبادرات والمشاريع الإبداعية.

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