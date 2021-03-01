«سيدات أعمال عجمان» يبحث آفاق التعاون مع صربيا

المصدر: عجمان - البيان

استقبل مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من مجلس سيدات أعمال صربيا، لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يدعم مشاريع وأهداف الطرفين .

وذلك بحضور مجلسي سيدات أعمال الإمارات وأبوظبي.

كان في استقبال الوفد الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بحضور شفيقة العامري المدير التنفيذي لمكتب سيدات أعمال أبوظبي وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وترأس وفد سيدات أعمال صربيا ساندرا ابراموفيتش.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة على أهمية اللقاء وأبعاده في تعزيز التعاون المشترك والإطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال الإماراتيات والصربيات بشكل عام، موضحة أن مجلس سيدات أعمال عجمان يستهدف ضمن خطته الاستراتيجية تعزيز تعاونه المحلي والإقليمي مع الجهات ذات الصلة بما يحقق أهداف المجلس وخدمة عضواته.

وتناول اللقاء عرضاً حول مجلس سيدات أعمال عجمان، ودوره في تشجيع الاستثمارات الاقتصادية للمرأة، ودعم مبادراتها لخوض مجالات العمل الحر داخل الدولة وخارجها، وتنفيذ البرامج والمشاريع وفقاً للمعايير والتدريب المستمر، والتمسك بثقافة وقيم المجتمع.

بحيث يهدف المجلس إلى اقامة مشاريع حيوية تلبي حاجة المجتمع وتدعم رائدات الأعمال المبتكرات، والارتقاء بالمرأة وبمصالحها لاسيما سيدات الأعمال، وتذليل الصعوبات التي تواجههن في أعمالهن التجارية والصناعية والخدمية، وتقديم مبادرات وأعمالاً تهدف إلى تطوير أنشطة السيدات، وتمكينهن من ممارسة أنشطتهن في الاقتصاد الوطني.

واطلع الحضور على جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في تنفيذ العديد من برامج تطوير المهارات والقدرات، ومنها تنظيم الندوات والملتقيات وتعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المعنية وتنظيم الزيارات والمعارض المتخصصة وتوفير التدريب اللازم لعضوات المجلس.

كما اطلع الوفد على أبرز مبادرات المجلس لعام 2021 ومنها مبادرة «نقطة بيع» والمعنية بتوفير خدمة نظام كاشير لعضوات المجلس والمؤجرين، بالتعاون مع شركة وطنية وذلك في مركز عجمان لريادة الأعمال، ومبادرة «إزرع واحصد» بهدف تشجيع السيدات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء بيت بلاستيكي للزراعة مع تمديدات الري مجاناً.

ومبادرة «بدايات e-channel» لتوفير خدمات المجلس إلكترونياً، ومبادرة «وثق وتميز» بهدف مشاركة المجلس في مشروع تطوير القدرات المؤسسية بغرفة عجمان، وإعداد خطة لتطوير الأعمال من خلال عدة ورش تدريبية ونماذج متابعة، ومبادرة «ريوقي» لتوفير منصة لبيع منتجات «الريوق» لموظفي الجهات الحكومية، ومبادرة «رفوف» لعرض منتجات العضوات داخل المجلس أو في الدوائر الحكومية، ومبادرة «إماراتي جميلة» لتنظيم رحلات سياحية وتوفير نافذة لعرض منتجات العضوات ،ومبادرة «سيارتي» والمعنية بتوفير تمويل لشراء سيارة بنظام القرض الحسن.

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