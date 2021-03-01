"دبي للسياحة" وشركاؤها يكثفون جهودهم لتعزيز مكانة دبي كوجهة آمنة ومفضلة للزيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار حرص دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" على إطلاع شركائها الرئيسيين في قطاع الضيافة على آخر مستجدات القطاع، عقدت الدائرة مؤخراً اجتماعاً مع جانب من ممثلي القطاع تم خلاله استعراض النتائج المشجعة التي شهدها النصف الثاني من العام 2020 بفضل النظرة المتفائلة نحو العام 2021، الذي سيشهد احتفالات اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، واستضافة الدولة لمعرض "اكسبو 2020 دبي" العالمي، كما تم استعراض الأثر الإيجابي للإجراءات الوقائية التي تطبقها دبي كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية والحفاظ على صحة وسلامة سكان الدولة وزوارها.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" جرى تبادل وجهات النظر حول أهم المستجدات التي يشهدها القطاع بهدف توحيد الرؤى والجهود والمبادرات والاستراتيجيات للارتقاء بكافة مكوناته إلى مستويات متقدمة بما يضمن استدامة منظومة السياحة واستمرارية الأعمال.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة هلال المري: "بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان التزامنا بالحفاظ على صحة وسلامة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار ركيزة أساسية في استراتيجية التعافي منذ بداية الجائحة. وفي الوقت الذي شهدنا فيه نجاح إجراءات السلامة المتبعة في كل مرحلة من مراحل رحلة السياح والضيوف، فإننا نحرص دائماً على تحديث بروتوكولات الصحة والسلامة في قطاعات الضيافة والسياحة والسفر وفق الأوضاع المستجدة. ونحن نقدّر الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في الحفاظ على الصحة العامة، كما وإن اعتمادها مؤخرا لإجراءات احترازية جديدة استدعى منا تكثيف التعاون مع شركائنا لإبقاء دبي مفتوحة حفاظاً على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات أمانًا في العالم".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات التي شهدها القطاع منذ بدء دبي استقبال السياح في شهر يوليو الماضي، والتعامل الناجح مع الجائحة على مستوى الإمارة، إضافة إلى تأثيرها المحلي والدولي، وكذلك توجهات القطاع المستقبلية، إلى جانب المبادرات التسويقية العالمية. كما تم تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مكافحة الجائحة، إذ جاءت في المركز الأول عالمياً من حيث أفضل برامج الفحص والرصد، كما أنها حلّت ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في برنامج التطعيم، إذ تجاوز عدد جرعات اللقاح المُقدمة حتى الآن أكثر من 6 ملايين جرعة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن انتعاش القطاع عالميا في 2021 مرتبط بشكل كبير بمدى تطور وضع (كوفيد–19)، لاسيما في ظل قيود السفر التي فُرضت في الآونة الأخيرة في العديد من الدول، وكذلك سرعة التعافي الاقتصادي في الأسواق الرئيسية.

وكانت حكومة دبي قد أخذت العديد من الخطوات المهمة لتعزيز قدرة القطاع السياحي على مواجهة تبعات كوفيد-19، وطمأنة الزوار إلى الأجواء الآمنة التي توفرها الإمارة لسكانها وكذلك لزوارها من داخل وخارج الدولة، ومن أبرز تلك الخطوات إطلاق ختم "دبي الضمانة"، الذي تتعاون في تطبيقه "دبي للسياحة"، ودائرة التنمية الاقتصادية "اقتصادية دبي"، و"بلدية دبي" الذين يمنحون بدورهم هذا الختم للفنادق، ومراكز التسوق والمحال التجارية، والمطاعم والمقاهي، والوجهات السياحية والترفيهية التي تظهر امتثالاً كاملاً بإرشادات الصحة والسلامة والبروتوكولات الوقائية المعمول بها في عموم الإمارة. فيما تقوم فرق تفتيش مخصصة من تلك الجهات بجولات تفتيشية بانتظام على المنشآت للتأكد من امتثالها للإرشادات بهذا الخصوص. كما حصلت المدينة على "ختم السفر الآمن" من مجلس السياحة العالمي للسفر والسياحة بما يعزز من مكانتها كإحدى أكثر الوجهات أماناً في العالم.

من جهتهم، أعرب الشركاء عن تفاؤلهم بالحالة الإيجابية التي تتمتع بها دبي كونها من الوجهات العالمية الرئيسية، مؤكدين التزامهم بدعم قطاع الضيافة من خلال شراكتهم وتعاونهم الوثيق مع "دبي للسياحة".

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "قطاع الطيران من الركائز الرئيسية والضرورية لتعافي الاقتصاد وتوطيد العلاقات الاجتماعية على مستوى العالم. وقد اتخذت مطارات دبي وشركاؤها في قطاع الطيران خطوات مهمة لتعزيز ثقة المسافرين من خلال اتباع أعلى معايير وأدق بروتوكولات الصحة والسلامة في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. وسنواصل جهودنا من أجل التأكيد على قدرة دبي في قيادة تعافي قطاع الطيران العالمي لاسيما وأنها تربط أكثر من 146 مدينة في 80 دولة، وتستخدم مطاراتها 56 شركة طيران، وهو ما يجعلنا نحتفظ بلقبنا كأكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم".

بدوره، قال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: "تأتي صحة وسلامة ورفاهية عملائنا وموظفينا على رأس أولوياتنا. كما تواصل طيران الإمارات جهودها وتعاونها مع السلطات المختصة وكذلك شركائها في القطاع لتقديم تجارب آمنة وممتعة للمسافرين، الذين بإمكانهم الاطمئنان إلى أن إجراءات وتدابير السلامة العامة في طيران الإمارات وكذلك في منظومة قطاع السياحة في دبي، يتم مراجعتها وتحديثها بانتظام لتعكس أفضل الممارسات والإرشادات الصحية".

وقال جوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: "تواصل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي جهودها المستمرة مع شركائها في القطاع لضمان التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الضيوف وكذلك السياح مع استئناف الرحلات الجوية في الأشهر الأخيرة الماضية. لقد انعكست هذه الجهود على فنادقنا التي تحمل اسم العلامة التجارية هيلتون في دولة الإمارات، علماً بأن جميع فنادقنا تتبع برامج "Hilton CleanStay" و "Event Ready"، الهادفة إلى توفير أعلى معايير النظافة والتعقيم".

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: "انعكست جهود دبي الرامية إلى وضع صحة وسلامة الضيوف والموظفين كأولوية قصوى على الأداء الإيجابي الذي حققه قطاع الضيافة. فقد أثبتت دبي نجاحاً وفاعلية في مكافحة هذه الجائحة، مع إعطاء الأولوية للصحة والسلامة، وهذا ما أسهم في تحقيق تطور وتحسن في وقت أقصر مما كان متوقعاً. ويبقى من المهم علينا مواصلة الامتثال للتدابير الاحترازية وخاصة خلال الأشهر المقبلة لنضمن الحفاظ على الطلب محلياً وعالمياً على مقومات الجذب التي تتمتع بها المدينة والعروض التي تقدمها".

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة أكور: "نشهد تزايداً في حركة الحجوزات خلال الربع الأول من عام 2021 في الوقت الذي نتطلع فيه إلى الأمام مع مواصلة دبي اتجاهها الإيجابي، حيث يتزايد الطلب لشهر مارس الجاري. ولاشك أن ذلك يأتي بفضل السمعة الجيدة التي تتمتع بها دبي كوجهة آمنة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع، وكذلك الرغبة في السفر إلى واحدة من أفضل الوجهات الترفيهية في العالم".

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: "سجلت مجموعة فنادقنا أداءً قوياً، بما فيها فنادق "ون آند أونلي جزيرة النخلة"، و "ون آند أونلي رويال ميراج"، بالإضافة إلى أتلانتس النخلة. ونفخر بقدرتنا على تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات والتجارب المميزة، مع الالتزام بأفضل بروتوكولات الصحة والسلامة للسفر والسياحة في دبي خلال هذا التوقيت الاستثنائي".

وقال محمد جاسم الريّس، نائب الرئيس التنفيذي لـ"شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس": "تواصل دبي ريادتها باعتبارها وجهة مفضلة للزوار من كافة أنحاء العالم سواء بغرض السياحة أو العمل. وحيث أن مساهمة أبرز الشركات العاملة في هذا المجال مهم جدا لتحقيق التعافي، فإن شركة الريّس مستمرة في دعهما لـجهود "دبي للسياحة" للوصول بقطاع السياحة إلى مستويات متقدمة وليكون أكثر مرونة، وأيضا تحقيق الهدف المشترك في تعزيز مكانة دبي كأكثر الوجهات الآمنة عالميا".

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