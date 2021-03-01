طيران الإمارات تتيح للمسافرين خيار شراء المقاعد الخالية المجاورة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح الآن في إمكان عملاء الدرجة السياحية في طيران الإمارات الاستمتاع بمزيد من الخصوصية ومساحة أرحب على متن الطائرة بفضل الخيار الجديد لشراء ما يصل إلى ثلاثة مقاعد مجاورة خالية على الرحلة.

وسوف تعرض طيران الإمارات هذا الخيار لجميع عملاء الدرجة السياحية الذين لديهم حجز مؤكد. إلا أن حجز المقاعد الخالية لن يتاح مسبقاً وسيكون حسب توفرها، حيث تُعرض للشراء على كاونتر إجراءات السفر في المطار قبل مغادرة الرحلة، وتتراوح التكلفة بين 200- 600 درهم إماراتي لكل مقعدٍ خالٍ.

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