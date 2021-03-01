«فيتش» ترفع توقعاتها للنمو بأبوظبي إلى 3.4 %

المصدر: (دبي - سيد صالح )

رفعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» توقعاتها للنمو الاقتصادي الذي ستحققه أبوظبي العام الجاري إلى 3.4%، بالمقارنة مع 3.1% وفقاً لآخر تقرير أصدرته في نهاية العام الماضي. وأوضحت أن السبب الرئيسي لرفع توقعاتها يُعزى بالأساس إلى الانتشار السريع للقاحات «كورونا»، في الإمارات، الأمر الذي يعجل بعودة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة إلى طبيعتها بالكامل، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية هذا العام مع تعافي الطلب عليه تدريجياً.

وتوقع التقرير أن ينمو القطاع النفطي في أبوظبي بنسبة 6.5%.

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