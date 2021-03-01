دبي وسنغافورة تبحثان سياسة الأجواء المفتوحة

المصدر: دبي - البيان

التقى محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، مع لو بيت تشين، القنصل العام لحكومة سنغافورة في دبي، بحضور محمد عبدالله لنجاوي، المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث، وراجا باكسي موديا نافيني، مستشار قانوني للطيران بالهيئة.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون الطيران المدني ذات الاهتمام المشترك بين سنغافورة ودبي مع الإشارة إلى اتفاقية الخدمات الجوية، والتي تم توقيعها بين سنغافورة والإمارات عام 1987، حيث تم تسليط الضوء على النهج الإيجابي للجانبين في تبني سياسة «الأجواء المفتوحة» في مجال الطيران المدني والفوائد المتحققة من تلك السياسة، كما تم استعراض أبرز المسائل التي تضمنتها آخر المستجدات التشريعية في مجال الطيران المدني في الإمارة.

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