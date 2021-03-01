«تصنيف- رينا» تحصل على اعتماد لمنح شهادات «حلال»

المصدر: دبي- البيان

حصلت «تصنيف- رينا لضمان الأعمال»، إحدى شركات هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» على اعتماد «مركز الإمارات الدولي للاعتماد» لمنح شهادات المطابقة للمنتجات الحلال، أقيمت مراسم استلام الشهادة في مقر مركز الإمارات العالمي للاعتماد في دبي.

ومع التطور المستمر في قطاع الأغذية الحلال الذي يشهد نمواً سريعاً، تحرص «تصنيف-رينا لضمان الأعمال» على ترسيخ مكانتها الرائدة في هذا القطاع، بما يسهم في إضافة قيمة اقتصادية إلى سوق المنتجات الحلال في الإمارات؛ حيث تهدف المؤسسة إلى كسب ثقة العملاء، ومنحهم الضمان في ما يتعلق باختيار المنتجات الحلال المعتمدة، بما يعطي المستهلكين الطمأنينة خلال قيامهم بشراء منتجاتهم الغذائية.

وتتطور صناعة المنتجات الحلال العالمية بشكل سريع، وكذلك قطاع الأغذية الحلال الذي يمثل 62% من إجمالي السوق العالمية. وتعد الإمارات إحدى الدول الرائدة في هذه الصناعة المزدهرة، فوفقاً لتقرير صدر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، تستورد الإمارات ما قيمته 20 مليار دولار من المنتجات الحلال سنوياً، ومنذ ذلك الحين، شهدت الدولة نمواً مستمراً في هذا القطاع.

وقال المهندس سعيد المسكري، الرئيس التنفيذي لـ«تصنيف»: يشكل المسلمون قسماً كبيراً من السوق الاستهلاكية العالمية، حيث يمثلون نحو 25% من إجمالي عدد سكان العالم، ووفقاً لمجلس سياسات الأعمال الدولية- وحدة الاستشراف والتحليل الاستراتيجي في شركة «كيرني» العالمية- أنفق المسلمون في 2017 ما يقدر بنحو 2.1 تريليون دولار في شراء المنتجات الحلال، مقارنة بنحو 1.6 تريليون دولار في 2012، ومن المتوقع أن ينمو حجم هذا السوق إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2023، الأمر الذي يسلط الضوء على حجم النمو المتوقع بالقطاع.

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