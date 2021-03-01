«إمباور» تركز على الخدمات الذكية المبتكرة في 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن العام 2021 سيشهد تصاعداً كبيراً في تقديم خدمات المتعاملين الرقمية وتمكينهم من إتمام معاملاتهم من دون مراجعة مقر أو فروع المؤسسة، عبر التركيز على الخدمات الذكية المبتكرة في 2021. ويأتي ذلك تماشياً مع مبادرة دبي الذكية ومساهمة في تحقيق «استراتيجية دبي اللاورقية».

وأكدت المؤسسة أنها قطعت الشوط الأكبر في تحويل جميع معاملات عملائها إلى خدمات رقمية عالية الجودة وباتت قاب قوسين أو أدنى من إكمالها. ونجحت إمباور في أن تكون أول مؤسسة تبريد مناطق في الإمارات والمنطقة تطلق خدمة التسجيل الإلكترونية الجديدة للمتعاملين لإنجاز كافة معاملاتهم، من خلال فتح حسابات خاصة بهم مباشرة من على موقعها الإلكتروني، حيث تتيح الخدمة للمتعاملين والأفراد المستأجرين وملاّك العقارات وشركات التطوير عدم الحضور بأنفسهم إلى مقر المؤسسة أو مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها كشرط أساسي ومُلزم لتسجيل المشروع أو الوحدة العقارية في خدمات تبريد «إمباور» ولاحقاً البدء بالحصول على الخدمات وإنجاز ما يتصل بها من معاملات.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن المؤسسة وصلت بعملية تمكين المتعاملين من الحصول على خدماتها إلى مستويات غير مسبوقة، فقد بات بمقدورهم التسجيل والحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات عبر الموقع الإلكتروني والخدمات الذكية عبر الهاتف المحمول ومن دون القيام بأي مراجعة أو زيارة لمقرها أو لمراكز خدمات المتعاملين. وأبرمت «إمباور» العديد من الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية، كجزء من استراتيجيتها لتوفير مجموعة من خيارات الدفع البديلة لعملائها من خلال منصات شركائها المختلفة.

معاملات لاورقية

وأشار بن شعفار إلى أن «إمباور»، تكثف جهودها الهادفة إلى دعم التحول نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تهدف إلى إكمال التحوّل الذكي والتخلص من المعاملات الورقية الداخلية والخارجية في دوائر حكومة دبي وبشكل نهائي، إلى جانب تحقيق أهداف مبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

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