استبيان لـ«المركزي»: زيادة معتدلة في الإقبال على قروض الأعمال

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف استبيان حديث للمصرف المركزي عن زيادة معتدلة في الإقبال على قروض الأعمال داخل الدولة رغم التشدد المستمر لمعايير الائتمان، فيما يتوقع تعافي الطلب على القروض الشخصية مع زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهر استبيان توجهات الائتمان للربع الرابع من العام الماضي، الذي أصدره «المركزي» أمس، أن شهية الطلب على القروض الشخصية ظلت دون تغيير على الرغم من تشديد معايير الائتمان بشكل معتدل.

وأشار الاستبيان إلى أنه بالنسبة لتوقعات الربع الأول من العام الجاري، يتوقع المشاركون في الاستبيان زيادة في شهية الائتمان الإجمالية لكل من قروض الأعمال والقروض الشخصية. ومن المتوقع تشديد معايير الائتمان لقروض الأعمال، بينما من المتوقع أن تتراجع معايير الائتمان للقروض الشخصية بشكل هامشي.

شركات

وبالنسبة لإقراض الشركات والمؤسسات الصغيرة في الربع الرابع من العام الماضي، أفاد المشاركون في الاستطلاع أن الطلب على قروض الأعمال انخفض بشكل معتدل. وكان الانخفاض في الطلب ملحوظاً بشكل خاص في حالة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض التقليدية والوافدين. وأعرب المشاركون في الاستبيان عن نظرة متفائلة للطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، وتوقعوا زيادة ملحوظة في جميع إمارات الدولة. بينما بالنسبة للإقراض للأفراد، أشارت نتائج الاستبيان إلى أن الطلب على القروض الشخصية ظل دون تغيير بشكل إجمالي مع انخفاض الطلب في دبي قابله طلب في أبوظبي والمناطق الشمالية.

وأظهر الاستبيان أنه حسب قطاعات السوق، انخفض الطلب على القروض الشخصية بشكل معتدل في الربع الأخير من العام الماضي بشكل عام، باستثناء قروض بطاقات الائتمان الشخصية والقروض الإسلامية التي شهدت ارتفاعاً، وظلت القروض الشخصية الأخرى دون تغيير، وتوقع المشاركون في الاستطلاع تعافي الطلب على القروض الشخصية مع زيادة ملحوظة في الربع الأول من العام الجاري.

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