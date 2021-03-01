إنجاز قمة «برج بي» بمشروع «وَن زعبيل» بارتفاع 235 متراً

المصدر: دبي - البيان

أنجزت شركة «أليك» للهندسة والمقاولات قمة «برج بي» بمشروع «وَن زعبيل» بارتفاع 235 متراً، أحد بُرجَي مشروع شركة «إثراء دبي».

ويقع مشروع «وَن زعبيل» في موقع محوري بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي، ويتكون من 3 مبانٍ رئيسية: البُرجان A وB ومبنى «ذا لينك» الذي يصل بين البرجين ويُعد أحد أطول المباني المعلقة كابولي في العالم على ارتفاع 100 متر. وانتهت الشركة أخيراً من تركيب هيكل مبنى «ذا لينك» أعلى برج B، والذي يتألف من 7 طوابق سفلية وطابق أرضي و3 منصات بانورامية، إضافة إلى 57 طابقاً ومرافق متعددة، ووحدات سكنية فخمة مؤلفة من طابق واحد أو طابقين.

ومن الميزات الأخرى بالمشروع، وجود نظام آلي لصَف السيارات يشتمل على ثلاث مناطق نقل للدخول والخروج تقوم بخدمة مستويين ويمكنها استيعاب 242 مركبة. وفي المُجمَل، تم استخدام 35,000 طن من حديد التسليح و176,535 متراً مُكعباً من الخرسانة لبناء البرج B.

وقال كيز تايلور الرئيس التنفيذي لشركة «أليك»: تطلب الأمر قدراً كبيراً من التخطيط والمهارة الهندسية حتى يصبح هذا البناء واقعاً ملموساً.

وقال باري لويس، المدير الإداري لشركة «أليك»: بانتهائنا من بناء قمة برج B، أصبحنا أكثر قُرباً من إنجاز هذا المشروع الضخم الذي لن يكون فقط بمثابة إضافة قيمة لأفق دبي، بل سيكون تأكيداً على مدى تفاني الإمارة في رفع الحدود والإمكانيات الهندسية لأقصى حدٍ ممكن. واستخدمت «أليك» تقنيات بالغة الحداثة منها روبوت «هيلتي جايبوت»، وهو روبوت حفر نصف آلي يتولى أعمال التنفيذ، بينما تتابع فرق العمل بالموقع التقدم الذي يحرزه من خلال البيانات التي يتم جمعها.

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