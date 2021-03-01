1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.2 مليار درهم إذ شهدت الدائرة تسجيل 339 مبايعة بقيمة 717.17 مليون درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 211.14 مليون درهم و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 506.04 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي أهم المبايعات. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 33 مليوناً.

وسجلت الرهون 524.14 مليون درهم منها 28 رهن أراضٍ بقيمة 296.13 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 228 مليون درهم وأهمها في منطقة النهدة الأولى بقيمة 120 مليون درهم ورهن في البرشاء الأولى بقيمة 100 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 4 هبة بقيمة 7.36 ملايين درهم وأهمها في منطقة معيصم الأولى بقيمة 5 ملايين وأخرى في المركاض بقيمة مليون درهم.

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