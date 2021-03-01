بحث فرص الاستثمار بين رأس الخيمة وسويسرا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ورامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لراكز، وفداً سويسرياً رفيع المستوى برئاسة ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الإمارات والبحرين، لبحث الوسائل اللي تتبعها «راكز» لدعم المستثمرين العالميين في مزاولة أعمالهم في أسواق الشرق الأوسط، بحضور ماتيو بوفا، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السويسري بأبوظبي. تم خلال اللقاء استعراض نبذة عن الحلول المختلفة، والتي قدمتها «راكز» العام الماضي لدعم الأعمال، إضافة إلى استعراض المزايا التي تتيحها رأس الخيمة لدعم الأعمال.

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